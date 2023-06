Materiałowa opaska na rękę, która służy jako panel dotykowy

Naukowcy skonstruowali materiałową opaskę na rękę, która jest panelem dotykowym. Trójwarstwowy, reagujący na dotyk, materiał interpretuje to, co użytkownik rysuje lub pisze i konwertuje to na obrazy na komputerze.

Dotykowe ekrany i panele sterowania są już powszechne. Używamy ich codziennie w telefonach, komputerach, sprzęcie AGD, bankomatach i innych urządzeniach, z których korzystamy każdego dnia. Naukowcy zrobili krok dalej, opracowując materiał tekstylny, który zamocowany na ręku służy jako panel sterowania lub klawiatura. Trójwarstwowy, reagujący na dotyk materiał interpretuje to, co użytkownik rysuje lub pisze i konwertuje to na obrazy na komputerze.

Naukowcy umieścili wrażliwy na nacisk hydrożel między warstwami jedwabnej tkaniny. Górna część została pokryta nanocząstkami grafenu, aby tkanina przewodziła prąd elektryczny. Przymocowanie panelu czujnikowego do elektrod i systemu zbierania danych stworzyło reagującą na nacisk podkładkę z szybkim wykrywaniem w czasie rzeczywistym, gdy przesuwa się po niej palec, zapisując cyfry i litery. Urządzenie zostało następnie umieszczone w sięgającym do ramienia jedwabnym rękawie z reagującym na dotyk obszarem na przedramieniu. Panel sterowania za sprawa wykorzystanego materiału jest przyjazny dla skóry i odporny na obciążenia zewnętrzne.

Podczas testów tego panelu użytkownik - wykorzystując opaskę na przedramieniu - grał w prostą grę komputerową oraz szkicował kolorowe kreskówki w programie komputerowym do rysowania.

Naukowcy twierdzą, że ich panel dotykowy do noszenia na ciele może zainspirować następną generację elastycznych urządzeń o podobnych zastosowaniu.

Wynalazek opisano w magazynie "ACS" (https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.2c12612)

Tomasz Szczerbicki

