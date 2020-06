MC: z portalu z e-lekcjami skorzystało ponad 2,6 mln użytkowników

Niemal 67 milionów odsłon, ponad 2,6 mln użytkowników i 3 tys. 580 lekcji - podsumowało działalność portalu z e-lekcjami Ministerstwo Cyfryzacji. Podkreśliło, że serwis nie znika wraz z końcem roku szkolnego, cały czas można korzystać z jego zasobów.

"Od 15 marca do 23 czerwca nasz portal odwiedziło dokładnie 2 637 021 osób. Użytkownicy wygenerowali w tym czasie niemal 67 milionów odsłon strony" - wskazał, cytowany w piątkowym komunikacie, minister cyfryzacji Marek Zagórski. "W ciągu trzech ostatnich miesięcy przygotowaliśmy dla nich 2580 lekcji i opublikowaliśmy 18 660 materiałów edukacyjnych" - dodał.

Portal gov.pl/zdalnelekcje stworzyło Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej i NASK. Ma on ułatwić uczniom i nauczycielom zdalną edukację. Można tam znaleźć propozycje tematów zajęć dla uczniów ze wszystkich klas szkoły podstawowej, ale i młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.

Jak przypomniał resort, oprócz lekcji i materiałów edukacyjnych - tuż po ogłoszeniu zawieszenia zajęć w szkołach - na gov.pl/zdalnelekcje opublikowano specjalne poradniki dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz rodziców z podpowiedziami, jak sprawnie zorganizować zdalną edukację.

Resort cyfryzacji zastrzegł, że portal nie znika wraz z końcem roku szkolnego. "Cały czas można korzystać z zasobów, które na nim zgromadziliśmy" - napisano.

"Nie chcemy zmarnować potencjału, który tam powstał. Nasz serwis to narzędzie, które przyda się także w trakcie zajęć w szkołach" - wskazał Zagórski. Szef MC zachęcił wszystkich, którzy mają pomysł na to jak wzbogacić tę stronę do zgłaszania propozycji.

Pomysły można zgłaszać za pośrednictwem ankiety zamieszczonej na www.gov.pl/zdalnelekcje.