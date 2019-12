McDonald's i Burger King korzystają z systemu z Katowic

System programistów firmy Netizens z Katowic trafił do restauracji szybkiej obsługi w Stanach Zjednoczonych i Hiszpanii, m.in. w lokalach sieci Burger King i McDonald’s. MovStat pozwala na analizowanie zachowań klientów za pośrednictwem kamer monitoringu i obsługuje już 100 placówek.

- Wdrożyliśmy MovStat w celu poszerzenia portfolio produktów i dodania analizy wideo do naszej platformy. Zespół Netizens zaimplementował swoje oprogramowanie na naszej istniejącej infrastrukturze sprzętowej, dzięki czemu może cały czas korzystać z zainstalowanych już kamer - wyjaśnia Zachary Zoulias, wiceprezes ds. zarządzania produktem w DTiQ.Usługa jest stale rozwijana przez polskich programistów. Obecnie z systemu Netizens korzysta już 100 placówek w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii i Polsce. Wśród nich są między innymi Burger King, McDonald’s, Subway oraz US Polo, w którym jedna realizacja zaistniała na słynnym nowojorskim Times Square.Podpisana umowa zakłada w pierwszym etapie współpracy wdrożenie pół tysiąca lokalizacji i wszystko wskazuje na to, że cel zostanie zrealizowany.Sam MovStat wykorzystywany jest przede wszystkim w branży retail, ale znalazł także zastosowanie m.in. na lotnisku Katowice Airport, w punktach obsługi klienta oraz galeriach handlowych w Polsce. Jego wielozadaniowość została dostrzeżona również w krajach Bliskiego Wschodu, gdzie na początku przyszłego roku planowane są pierwsze pilotaże.Na lotnisku w Pyrzowicach MovStat korzysta z dziesięciu kamer umieszczonych w strefie kontroli bezpieczeństwa terminalu B. Pięć obiektywów skierowano na kolejki, a pozostałe na bramki przy kontroli pasażerów.Od jesieni roku dane o ruchu podróżujących trafiają do panelu administracyjnego, który jest dostępny z poziomu strony internetowej. Dzięki temu pracownicy katowickiego lotniska na bieżąco otrzymują informacje m.in. o tym, jaki jest średni czas obsługi pasażerów, ilu już obsłużono, jaka jest średnia długość kolejek i przede wszystkim, jaka liczba osób oczekujących na lot ustawiła się w konkretnej kolejce. W tym ostatnim przypadku, aktualizacja w panelu następuje co 5 sekund.Dane można przeglądać w różnych okresach, wybierając całe miesiące, czy poszczególne dni tygodnia albo przedziały godzinowe. To daje możliwość monitorowania ruchu pasażerów na lotnisku w najbardziej intensywnych momentach, na przykład w czasie porannych lotów oraz odpowiednie przygotowanie personelu przed szczytem.- Warto podkreślić, że obrazy z kamer są zawsze analizowane w czasie rzeczywistym, bezpośrednio w miejscu badania i nie są nigdzie przechowywane. Od razu zostają przetworzone na liczby, które są wysyłane na serwer i trafiają do panelu klienta. Tam dane przybierają już postać statystyk, w formie intuicyjnych oraz miłych dla oka wizualizacji. To sprawia, że nasze rozwiązanie może być wykorzystywane nie tylko na lotnisku, ale również w branży retail, podczas dużych imprez targowych, czy punktach obsługi, gdzie analiza zachowania klientów pomaga w podejmowaniu kluczowych decyzji - zaznacza Witold Kempa.Netizens to działający od ponad 20 lat software house, który jest dostawcą rozwiązań programistycznych i inżynierskich dla agencji interaktywnych, start-upów oraz klientów, którzy stawiają na innowacje w marketingu. Firma zrealizowała już ponad 1500 projektów.