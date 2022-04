MedApp wprowadzi na giełdę większość swoich akcji

Technologiczna firma MedApp złożyła do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wniosek o wprowadzenie do obrotu blisko 209 mln akcji serii D, E, F i G, które dotychczas pozostawały poza rynkiem giełdowym. To 83,5 proc. ze wszystkich 250 mln akcji, na jakie dzieli się kapitał spółki.

MedApp to giełdowa spółka technologiczna.

Oferuje ona innowacyjne rozwiązania software’owe z zakresu diagnostyki obrazowej i usług medycyny cyfrowej nowej generacji (medtech).

Są one oparte na rozwiązaniach sztucznej inteligencji, mieszanej rzeczywistości i obrazowania 3D.

MedApp, spółka z branży zaawansowanych technologii medycznych (SaMD - software asa medical device), wybrał w ostatnich tygodniach Haitong Bank jako wyłącznego doradcę i podmiot przeprowadzający transakcje pozyskania finansowania zewnętrznego. W związku z wcześniejszą decyzją zarządu o zawieszeniu procedowania prospektu emisyjnego spółka dopełnia jednak formalności co do zapewnienia płynności wszystkich swoich akcji.

- Po przeprowadzeniu przeglądu opcji strategicznych, w związku z obserwowaną niestabilnością rynku

kapitałowego, zawiesiliśmy procedowanie prospektu emisyjnego w Warszawie i zamierzamy wykorzystać istotne zainteresowanie Grupą MedApp wśród zagranicznych inwestorów - mówi Krzysztof Mędrala, prezes MedApp SA.

- Jednocześnie jednak pamiętamy o akcjonariuszach, którzy umożliwili spółce dojście do obecnego poziomu rozwoju i których przekonanie o międzynarodowym sukcesie Grupy MedApp właśnie się materializuje. Dlatego zamierzamy doprowadzić do zrównania płynności wszystkich akcji spółki - dodaje.

- Intencją spółki było całościowe uregulowanie dopuszczenia wszystkich akcji do obrotu giełdowego w

ramach postępowania prospektowego. Zmiana koncepcji co do źródła pozyskania finansowania

zewnętrznego na przyspieszenie globalnej ekspansji sprzedażowej nie powinna mieć jednak wpływu na tę kwestię - podkreśla Krzysztof Mędrala.

MedApp konsekwentnie wykorzystuje międzynarodowy potencjał sprzedażowy swoich rozwiązań

wizualizacji holograficznej 3D oraz technologii medycyny cyfrowej.

Od roku 2021 MedApp podpisuje zagraniczne umowy dystrybucyjne (pierwsze na rynkach Wielkiej Brytanii, Francji i Luksemburga) oraz poszerza kanały sprzedaży w Polsce. Praca nad umowami dystrybucyjnymi z kolejnymi partnerami zaowocowała również wejściem na rynek brazylijski.

W marcu 2022 roku MedApp rozpoczął proces rejestracji pierwszej zagranicznej spółki, która będzie odpowiedzialna za rozwój biznesu na rynkach Niemiec, Austrii i Szwajcarii. MedApp współpracując z Parexel przygotowuje się do złożenia wniosku o certyfikację rozwiązania CarnaLife Holo w amerykańskim urzędzie FDA, co jest niezbędnym warunkiem wejścia na największy rynek medyczny na świecie, jakim są Stany Zjednoczone.

MedApp rozwija funkcjonalność rozwiązań opartych na wizualizacji holograficznej 3D (CarnaLife Holo) oraz platformy medycyny cyfrowej CarnaLife System. Inicjatywy rozwijające portfolio produktowe zaowocowały w bieżącym kwartale uzyskaniem dotacji ze środków unijnych na stworzenie narzędzia do nawigacji dla lekarzy (CarnaLife Holo MedNav) oraz podpisaniem umowy z siecią Helimed Diagnostic Imaging na stworzenie oprogramowania typu Radiology Information System (RIS), które będzie służyło do przechowywania i zarządzania obrazowymi danymi medycznymi i docelowo będzie zintegrowane z platformą CarnaLife System.

