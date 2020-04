Apple planuje stosować w komputerach Mac własne procesory od 2021 r.

Koncern Apple zamierza wprowadzić do sprzedaży w 2021 r. komputery Mac z procesorami własnego projektu. Za ich podstawę mają posłużyć podzespoły stosowane obecnie w urządzeniach mobilnych producenta, iPhone'ach i iPadach - doniosły źródła agencji Bloomberga.

Według informacji pozyskanych przez dziennikarzy Bloomberga od osób zaznajomionych ze strategią koncernu z Cupertino, firma pracuje obecnie nad trzema procesorami typu SOC (system-on-chip) na użytek komputerów marki Mac. Jeden z informatorów agencji przekazał, że za ich wzór ma służyć procesor A14 w architekturze 5nm opracowany na potrzeby następców linii iPhone 11. Mimo to nowe komputery Apple'a mają nadal korzystać z systemu macOS zamiast stosowanego w urządzeniach mobilnych iOS.

Pierwsze nowe procesory komputerów Mac mają być wyposażone w co najmniej 12 rdzeni - osiem wysokowydajnych Firestorm i przynajmniej cztery energooszczędne Icestorm służące do obsługi mniej wymagających procesów, co pozwala na oszczędzanie baterii. Apple rozważa też stosowanie w komputerach ponad 12-rdzeniowych procesorów. Co najmniej jeden z trzech opracowywanych obecnie nowych podzespołów ma być znacznie potężniejszy od tych przeznaczonych do nowych iPhone'ów i iPadów - przekazali rozmówcy Bloomberga.

W 2021 r. do sprzedaży ma trafić co najmniej jeden komputer Mac z nowym procesorem opartym na architekturze ARM (konkurencyjnej względem projektów firmy Intel Corp). Zastrzegający anonimowość informatorzy Bloomberga dodali, że Apple powierzył ich wyprodukowanie spółce Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), z którą współpracuje już nad podzespołami dla iPhone'ów i iPadów. Prace nad całą serią nowych procesorów na użytek komputerów z systemem macOS prowadzone są w ramach projektu o nazwie kodowej Kalamata.

Jak podkreśla agencja Reutera, informacja sygnalizuje postępujący odwrót firmy zarządzanej przez Tima Cooka od stosowania czipów amerykańskiego dostawcy. Bloomberg zwraca uwagę, że przejście na własne projekty i ujednolicenie podzespołów pomiędzy różnymi kategoriach sprzętów zwiększa kontrolę Apple'a nad wydajnością swoich urządzeń i pomaga odróżnić się od konkurencji.

Apple, Intel i TSMC odmówiły komentowania doniesień.