Media: Apple rezygnuje z LCD w iPhone'ach 5G

Apple rezygnuje z ekranów LCD w swoich nowych smartfonach. Wszystkie tegoroczne modele iPhone'ów przystosowane do obsługi sieci 5G będą wyposażone w wyświetlacze OLED - donosi japońska gazeta "Nikkei" w środę.

Zgodnie z informacją zamieszczoną w środowym wydaniu dziennika "Nikkei", inaczej niż w poprzednich latach, koncern Tima Cooka nie będzie korzystał z ekranów LCD w swoich nowych telefonach. Według ustaleń gazety amerykański producent przygotowuje na ten rok cztery nowe iPhone'y przystosowane do obsługi łączności 5G, z ekranami w trzech różnych wielkościach. Wszystkie wskazane urządzenia mają być wyposażone w wyświetlacze OLED.

Panele OLED w ostatnich latach wyparły cięższe i mniej elastyczne LCD w większości flagowych modeli. Apple rozpoczął korzystanie z nowej technologii w swoich telefonach dopiero od serii iPhone X z 2017 r. Ekrany LCD zastosowano jeszcze w z założenia tańszych modelach XR oraz iPhone 11. Teraz jednak Apple ma ostatecznie przerzucić się na OLED. Pierwsze doniesienia na temat takich planów względem premier w 2020 r. opublikował "Wall Street Journal" jeszcze w styczniu ubiegłego roku.

Głównym dostawcą ekranów LCD na potrzeby urządzeń Apple'a jest japońska firma Japan Display. Zamówienia amerykańskiego koncernu odpowiadają za ok. 60 proc. przychodów tej spółki. Środowe doniesienia o odejściu producenta iPhone'ów w modelach 5G od LCD odbiły się na jej notowaniach. Jak odnotowuje agencja Reutera, spółka rozpoczęła dzień na giełdzie tokijskiej spadkami sięgającymi 6 proc. Mimo to jej kurs na zamknięciu wrócił do poziomu z dnia poprzedniego.

Przedstawiciele Japan Display odmówili komentowania zapytań Reutera. Japońska spółka ogłosiła pod koniec czerwca w opóźnionym sprawozdaniu rocznym, iż zakończyła rok fiskalny 2019 r. stratą netto w wysokości 101,42 mld jenów (938 mln USD). To dla dostawcy Apple'a szósty rok strat z rzędu. Firma spodziewa się ponownie osiągnąć rentowność w perspektywie dwóch do pięciu lat.