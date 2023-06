Media: europarlament zwrócił się do rządu Sancheza o przeprowadzenie śledztwa ws. Pegasusa

Parlament Europejski zwrócił się do rządu Hiszpanii o przeprowadzenie "kompletnego, uczciwego i skutecznego śledztwa" w sprawie domniemanego szpiegowania przez władze Maroka, przy użyciu oprogramowania Pegasus, członków gabinetu Pedro Sancheza, w tym premiera - podały w piątek hiszpańskie media.

Odnotowano, że PE oczekuje inicjatywy rządu Hiszpanii "w pełnym wyjaśnieniu" krążących od kilku miesięcy pogłosek o domniemanym użyciu przez marokańskie służby programu Pegasus w celu szpiegowania członków gabinetu.

Dotychczas rząd Hiszpanii dementował informacje o rzekomym udziale władz Maroka w tym procederze.

Nie potwierdziło go na razie również dochodzenie prowadzone przed Krajowym Sądem Karnym i Administracyjnym (Audiencia Nacional) w Madrycie, wszczęte po wniosku hiszpańskiej adwokatury (Abogacia del Estado).

W marcu delegacja europosłów odwiedziła Madryt domagając się wyjaśnień dotyczących afery związanej z Pegasusem. Bezskutecznie próbowali spotkać się wówczas z ministrem ds. prezydencji Felixem Bolanosem.

To właśnie Bolanos w maju 2022 roku pierwszy podał do wiadomości, że w telefonie komórkowym premiera Sancheza oraz kilku członków jego rządu, m.in. minister obrony Margarity Robles, wykryto program Pegasus. Mieli być oni podsłuchiwani co najmniej od maja 2021 roku.

Krótko po ujawnieniu afery przez Bolanosa premier Sanchez zdymisjonował szefową hiszpańskich służb wywiadowczych (CNI) Paz Esteban po tym, jak potwierdziła ona, że w latach 2017-2020 za zgodą sądu podlegli jej funkcjonariusze podsłuchiwali Pegasusem 18 katalońskich separatystów. Wśród nich byli czołowi politycy regionalnych ugrupowań politycznych.

Według piątkowych doniesień hiszpańskiej prasy PE wezwał rząd Sancheza również do przeprowadzenia rzetelnego śledztwa w sprawie szpiegowania Pegasusem polityków z Katalonii. Według europarlamentu inwigilowanych mało być łącznie 47 osób z tego regionu.