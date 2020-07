Media: Facebook będzie miał prawo do publikowania teledysków

Facebook podpisał umowę z trzema największymi wytwórniami płytowymi: Universal Music Group, Sony Music Entertainment oraz Warner Music Group, odnośnie prawa do publikowania w serwisie klipów muzycznych - informuje agencja Bloomberga, powołując się na źródła.

Jak donosi Bloomberg, Facebookowi udało się sfinalizować umowę o partnerstwie z trzema największymi koncernami muzycznymi na świecie: Universal Music Group, Sony Music Entertainment i Warner Music Group. Pozwoli to firmie na legalne udostępnianie materiałów muzycznych użytkownikom.

Internauci będą nie tylko mogli obejrzeć teledysk na platformie, ale również oficjalnie opublikować go na swoim profilu. Jak dotąd Facebook miał wykupione niektóre prawa autorskie do materiałów muzycznych, jednak dotyczyły one jedynie nagrań w formie audio. Firma zarządzana przez Marka Zuckerberga nie miała zgody na publikowanie na stronach oficjalnych wideoklipów. Teraz ma się to jednak zmienić.

Jak donoszą informatorzy Bloomberga, Facebook już skontaktował się z niektórymi twórcami i firmami muzycznymi w celu nabycia, choćby jedynie tymczasowo, wyłącznych praw do niektórych teledysków. W poszczególnych przypadkach koncern jest także skłonny ponieść koszty produkcji klipu, który miałby być promowany na platformie, żeby przyciągnąć nowych widzów.

Rzecznik Facebooka nie chciał komentować doniesień. Wiadomo jednak, że koncern już od pewnego czasu walczył o uzyskanie prawa do legalnego udostępniania teledysków. Tym bardziej, że klipy muzyczne są jednym z najchętniej oglądanych gatunków np. na konkurencyjnym dla koncernu serwisie YouTube (Google/Alphabet).

Analitycy podkreślają, że rynek wideo staje się coraz bardziej lukratywny, a reklamy w tej formie przynoszą większe zyski niż inne formy promocji. Także umożliwiający obróbkę i publikowanie krótkich filmików komunikator TikTok błyskawicznie zyskał na popularności wśród internautów.