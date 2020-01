Media: Facebook do maja uruchomi w Indiach konkurencję dla TikToka

Facebook zamierza do maja 2020 r. uruchomić w Indiach konkurencję dla TikToka - donoszą media. Aplikacja znana pod nazwą Lasso, która ma rzucić wyzwanie bijącemu rekordy popularności na całym świecie TikTokowi, działa już w Stanach Zjednoczonych oraz w Meksyku.

Według firmy analitycznej Sensor Tower w USA aplikacja Lasso została pobrana niemal 500 tys. razy, a w Meksyku - 2,2 mln razy. Jej funkcjonalności przypominają należącego do chińskiej firmy ByteDance TikToka i pozwalają na tworzenie krótkich, kilkunastosekundowych nagrań wideo z akompaniamentem muzycznym.

Serwis Entrackr spekuluje, że po Indiach Facebook planuje uruchomić Lasso również na innych rynkach wschodzących, m.in. w Indonezji.

Udostępniając Lasso na rynku w Indiach Facebook chce przyciągnąć do tego programu choć część liczącej 627 mln bazy użytkowników internetu - pisze z kolei serwis The Next Web.

Aplikacja TikTok, którą na całym świecie pobrano 1,5 mld razy, w Indiach cieszy się dużą popularnością. Pobrało ją tam 500 mln osób, a regularnie z TikToka korzysta około 200 mln użytkowników. Pokonanie rywala będzie zatem dla Facebooka dużym wyzwaniem - ocenia The Next Web.

Ubiegły rok dla działalności TikToka w Indiach był jednak niełatwy. W kwietniu władze kraju zwróciły się do administratorów dwóch największych sklepów z oprogramowaniem - Google Play oraz App Store Apple'a - z prośbą o usunięcie aplikacji z dystrybucji na terenie kraju. Uzasadniano to występowaniem materiałów pornograficznych na platformie TikToka. Zakaz dystrybucji programu został jednak szybko zniesiony, a aplikacja została przywrócona do sklepów.

The Next Web zauważa, że pomimo kontrowersji TikTok w ubiegłym roku stale zyskiwał w Indiach nowych użytkowników. Facebookowi trudno będzie zbudować podobny zasięg oraz siłę - ocenia serwis.