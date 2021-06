Media internetowe zyskują na pandemii

Pandemia COVID-19 przyciągnęła czytelników na portale internetowe. Najwięcej na znaczeniu zyskały bezpłatne serwisy informacyjne oraz media społecznościowe – wynika z raportu “Modele biznesowe mediów po pandemii” Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Spośród tradycyjnych mediów najpopularniejsza pozostaje telewizja – codzienny kontakt z nią deklaruje 46 proc. badanych. Radio jest mniej popularne - 44 proc. Papierowa prasa codzienna pozostaje ważnym źródłem informacji dla nielicznego grona Polaków - codziennie czyta ją tylko 4 proc.

Jak wskazuje badanie PIE, straciła prasa – zarówno dzienniki, jak i tygodniki. W odpowiedzi na pytanie o to, z jakich mediów czerpali więcej, a z jakich mniej informacji niż przed pandemią, 15 proc. badanych nie dostrzegało różnic w swoich nawykach (we wszystkich odpowiedziach zadeklarowało „bez zmian”).Po rozbiciu na grupy wiekowe okazuje się, że młodzi rzadziej szukają informacji w mediach, jednak jeśli już szukają, to raczej w mediach społecznościowych. Starsi opierają swoją wiedzę na telewizji i radiu. Prasa jest dosyć niszowym źródłem informacji, choć nadal pewna część informacji w pozostałych środkach przekazu stanowi odwołania do artykułów prasowych. Regularne sięganie po prasę papierową w każdej z grup wiekowych deklarowało ok. 4 proc. osób.W raporcie PIE skoncentrowano się na kwestiach przyszłości mediów internetowych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości upowszechnienia się modelu subskrypcyjnego. Elementem procesu przygotowań raportu było badanie przeprowadzone w dniach 7-10 grudnia 2020 roku metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na reprezentatywnej próbie 1017 osób w wieku 13-74 lat, korzystających regularnie z Internetu (co najmniej raz w tygodniu).