Media: japońska firma zbuduje w Serbii fabrykę napędów elektrycznych za 1,9 mld USD

200 mld jenów (ok. 1,9 mld USD lub ponad 1,63 mld EUR) przeznaczy japońska spółka Nidec Corp na budowę w Serbii nowej fabryki napędów na użytek pojazdów elektrycznych. Zakład miałby zostać uruchomiony w 2023 r. - donosi gazeta biznesowa "Nikkei".

Według "Nikkei" nowa fabryka firmy Nidec w Serbii - kolejna po podobnym zakładzie powstającym w Chinach - miałaby produkować rocznie od 200 tys. do 300 tys. samochodowych napędów elektrycznych. W ocenie japońskiej gazety spółka konkurująca m.in. z BluE Nexus (joint venture Denso Corp i Aisin Seiki Corp) chce zaopatrywać w części działające w Europie koncerny motoryzacyjne odwracające się od silników spalinowych na rzecz elektromobilności.

Rzecznik Nidec odmówił mediom komentowania doniesień.

Jak przypomina w poniedziałek agencja Reutera, założyciel Nidec Corp, Shigenobu Nagamori, wyrażał już wcześniej ambicje związane z umocnieniem pozycji firmy na rynku napędów elektrycznych w technologii znanej jako "e-axle" lub "e-drive". Nagamori chciałby, aby jego spółka kontrolowała w 2030 r. ok. 35 proc. sektora, z którego przychody mają do tego czasu wzrosnąć dziesięciokrotnie (tj. do ok. 30 mld dolarów rocznie).

Nidec w 2014 r. przejął producenta elektronicznych systemów kontroli Honda Elesys, a w ubiegłym roku - oddział elektroniki samochodowej firmy Omron Corp. Produkty spółki wykorzystywane są zarówno w branży motoryzacyjnej, jak i w innych gałęziach przemysłu, m.in. w sprzętach AGD oraz czytnikach płyt.