Media: Nintendo chce zmienić strategię wobec swoich kreacji

Japoński producent gier Nintendo zmienia strategię w kwestii wykorzystywania i udostępniania innym firmom swoich kreacji, m.in. bohaterów popularnej serii "Mario". Analitycy są podzieleni w prognozach po uznanym za rozczarowujący raporcie kw., który sprowokował spadek notowań.

Mimo dobrej sprzedaży hybrydowych konsol Nintendo Switch i oprogramowania na tę platformę w okresie świątecznym, ostatnie kwartalne wyniki producenta z Kioto okazały się słabsze od prognoz analityków. Pociągnęło to za sobą spadki na giełdzie sięgające 5 proc. Na piątkowym zamknięciu giełdy w Tokio kurs Nintendo wykazywał spadek o 3,55 proc. względem czwartku.

Zysk operacyjny Nintendo w okresie październik-grudzień 2019 r. wyniósł 168,7 mld jenów (ok. 1,55 mld USD). Mimo wzrostu o 6 proc. rdr. wynik ten był niższy od oczekiwań giełdowych na poziomie 175 mld jenów (1,61 mld USD).

Według agencji Reutera inwestorów niepokoją m.in. zachowawcze cele sprzedażowe producenta oraz niejasna strategia i brak agresywnej monetyzacji w dochodowym sektorze gier na urządzenia mobilne, w którym uczestniczy ze zmiennym powodzeniem od 2016. Wcześniej przez lata firma kojarzona z konsolami do gier unikała wychodzenia poza własny ekosystem produktowy i udostępniania swoich własności intelektualnych na innych platformach.

W piątek szef Nintendo Shuntaro Furukawa, a także były prezes i wieloletni projektant spółki Shigeru Miyamoto ogłosili planowane zmiany w dotychczasowym podejściu.

Dziennik "Financial Times" opisuje nową strategię firmy jako "otwarcie skarbca" własności intelektualnej. Londyńska gazeta przytacza przy tym opinie analityków, zgodnie z którymi zasoby Nintendo są porównywalne z takimi franczyzami, jak "Harry Potter", i pod względem wartości ustępują jedynie koncernowi Walta Disneya, do którego należą m.in. Marvel oraz "Gwiezdne wojny".

Miyamoto - twórca m.in. serii "Super Mario Bros.", "The Legend of Zelda" i "Donkey Kong" - wyjaśnił, że firma "od zawsze chroniła postaci takie jak Mario (...), by nie ograniczać swobody projektowania gier". "Teraz rezygnujemy z tego podejścia, by pozwolić znacznie większej liczbie klientów na wchodzenie w interakcję z naszymi bohaterami" - dodał.

Furukawa, pod którego kierunkiem Nintendo rozpoczęło ostrożną ekspansję na platformy mobilne, również mówił o aplikacjach na smartfony w kontekście "zwiększania poziomu interakcji" użytkowników z postaciami opracowanymi przez firmę.

Jak odnotowała agencja Reutera, sformułowania zastosowane przez szefa Nintendo wzbudziły w inwestorach obawy, że spółka postrzega zaangażowanie jako ważniejsze od podnoszenia sprzedaży. Analitycy od dawna domagają się od producenta bardziej ambitnego operowania swoimi zasobami własności intelektualnej, a także bardziej agresywnej monetyzacji gier na urządzenia mobilne.

Cytowany przez CNBC Amir Anvarzadeh z Assymetric Advisors ocenił, że mimo ostatnich wzrostów w najbliższych 18 miesiącach inwestorzy powinni się spodziewać spowolnienia sprzedaży, zaostrzania konkurencji i dalszych spadków notowań Nintendo.

Odmienną opinię prezentują analitycy cytowani przez "FT". Zwrócili oni uwagę na już obserwowane zmiany w podejściu japońskiej spółki, m.in. na otwarcie pod koniec 2019 r. w Tokio pierwszego sklepu tematycznego Nintendo, a także na wspomnianą w prezentacji wynikowej współpracę ze studiem Illumination - producentami filmów o Minionkach - nad pełnometrażową animacją, która ma trafić do kin w 2021 r.

"FT" przypomniał również o zapowiedzianym przez Comcast, właściciela NBCUniversal, uruchomieniu w 2020 r. w Osace parku rozrywki Super Nintendo World. Kolejne podobne obiekty mają w najbliższych latach powstać w Hollywood, Orlando i Singapurze. Według specjalistów ze względu na popularność swoich franczyz Nintendo może domagać się od operatorów parków rozrywki nawet 9 proc. przychodów.

"Zmiana podejścia Nintendo do swoich zasobów intelektualnych i zawartej w nich wartości była wyczekiwana od bardzo dawna. Odegra ona dużą rolę dla firmy, a w dłuższej perspektywie - również dla sposobu, w jaki jest ona postrzegana na giełdzie" - ocenił David Gibson z tokijskiej firmy analitycznej Astris Advisory.