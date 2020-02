Media: rozmowy grupowe na WhatsAppie można wyszukać w Google'u

Rozmowy grupowe na WhatsAppie można wyszukać w wyszukiwarce internetowej Google'a, a następnie dołączać do nich mimo braku zaproszenia od administratora - informują media. Według należącego do Facebooka komunikatora nie jest to błąd działania aplikacji.

Informacje o tym, że grupowe konwersacje można łatwo wyszukać w internecie, wzbudziły obawy wśród użytkowników komunikatora WhatsApp. Jak pisze serwis internetowy dziennika "The Independent", osoby korzystające z aplikacji zaczęły ostrzegać się wzajemnie w związku z tym, jakimi treściami dzielą się w grupach na WhatsAppie, gdyż materiały te mogą być widziane przez postronnych.

Konwersacje grupowe mogą być wyszukiwane, gdyż WhatsApp, celem ułatwienia korzystania z aplikacji, umożliwia tworzenie odnośników stanowiących zaproszenie do udziału w czacie wieloosobowym - pisze "The Independent". Jeśli jeden z członków grupy chce dodać do czatu kolejnego użytkownika, może wygenerować taki link i wysłać go zapraszanej osobie, która po kliknięciu dołączy do rozmowy.

W chwili, gdy link taki zostanie opublikowany na publicznie widocznej stronie internetowej, zostanie zaindeksowany przez wyszukiwarkę Google, co z kolei umożliwia jego aktywne wyszukiwanie.

Operator komunikatora WhatsApp w oświadczeniu wydanym po ujawnieniu sprawy stwierdził, iż aplikacja działa tak, jak powinna, a możliwość znalezienia linków do grupowych czatów w internecie nie wynika z błędu. Aby uchronić się przed możliwymi naruszeniami prywatności konwersacji grupowych, użytkownicy korzystający z tej funkcji powinni zadbać o to, aby linki do czatów nie były publikowane na otwartych stronach internetowych - poinformowała firma.