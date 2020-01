Media: uspokojenie napięć między USA a ChRL dobrze rokuje dla nowych konsol

USA i Chiny zgodziły się na bezterminowe odroczenie wprowadzania nowych ceł m.in. na konsole do gier. Uspokojenie napięć między krajami dobrze rokuje dla branży szykującej się do debiutu nowej generacji sprzętu - ocenił serwis GamesIndustry.biz w poniedziałek.

Po zawarciu wstępnego porozumienia handlowego USA-Chiny oba kraje zgodziły się bezterminowo odroczyć wdrażanie niektórych rozpatrywanych wcześniej sankcji, w tym nawet 25-proc. ceł na konsole do gier sprowadzane do Stanów Zjednoczonych z ChRL. Zdaniem serwisu informacja ta pozwala odetchnąć spokojniej głównym producentom sprzętu tego rodzaju: japońskim firmom Sony i Nintendo oraz amerykańskiemu Microsoftowi. Ma to być szczególnie istotne ze względu na zbliżające się debiuty platform tzw. dziewiątej generacji.

Koncern z Redmond zapowiedział wcześniej, że w tegorocznym "okresie przedświątecznym" wprowadzi do sprzedaży nową generację konsol Xbox - następców linii Xbox One (Microsoft). W zbliżonym terminie do sprzedaży trafi PlayStation 5 (Sony). Według mediów branżowych nad nową platformą określaną jako "Switch Pro" z myślą o premierze w 2020 r. pracuje również producent z Kioto.

Groźba nowych taryf wisiała nad branżą konsol do gier od maja 2019 r. Według wcześniejszych doniesień w przygotowaniu na taki scenariusz spółki m.in. obniżyły swoje zamówienia produkcyjne oraz rozważały przeniesienie części fabryk poza ChRL.

Z przytaczanych przez GI danych producentów wynika, że w Chinach powstało ponad 96 proc. konsol sprowadzonych do USA w 2018 r.