Media: Volvo do końca roku opuści Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA)

Volvo do końca 2022 r. opuści Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) z powodu rozbieżności podejściu do celów klimatycznych - przekazał w piątek Reuters.

Reuters poinformował o piątkowej decyzji Volvo, które zadecydowało o opuszczeniu Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA - Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles).

Producent samochodów uzasadnił swoją decyzję "powołując się na różnice między swoją strategią zerowej emisji a strategią europejskiego lobby samochodowego" - napisał Reuters.

Agencja przypomniała, że Volvo zobowiązało się wprowadzić ofertę składającą się wyłącznie z samochodów elektrycznych do 2030 r., co "znacznie wyprzedza" decyzję Komisji Europejskiej o zakazie rejestracji nowych samochodów spalinowych począwszy od 2035 roku. ACEA odniosła się do decyzji KE twierdząc, że "jakiekolwiek długoterminowe regulacje wykraczające poza tę dekadę są przedwczesne na tym wczesnym etapie".