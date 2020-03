Media: współpracownicy Facebooka i Google muszą przychodzić do biur

Współpracownicy Facebooka i Google wciąż muszą przychodzić do biur mimo epidemii koronawirusa, podczas gdy osoby zatrudnione na etatach w tych firmach zostały oddelegowane do pracy z domu - informują media.

Przedstawiciel Google'a w Polsce Adam Malczak przekazał PAP, że koncern zalecił "wszystkim pracę z domu, jeśli obowiązki służbowe im na to pozwalają", niezależnie od formy zatrudnienia.

Koncerny technologiczne w dużej mierze opierają swoją działalność na pracy osób zatrudnianych przez zewnętrzne agencje na kontraktach; pracownicy ci nie mają dostępu do tych samych pakietów świadczeń socjalnych i pracowniczych, co osoby zatrudniane na etacie.

Serwis The Intercept relacjonuje dyskusje na wewnętrznym forum osób pracujących dla Facebooka, gdzie wielu zatrudnionych w oparciu o inne formy współpracy niż etat "wyraża żal, strach i zdumienie" w związku z tym, że firma nie pozwoliła im na pracę zdalną mimo możliwości technicznych realizacji takiej formy wykonywania obowiązków oraz zaleceń służby ochrony zdrowia. Współpracownicy, których problemy opisał The Intercept, zostali dla Facebooka zatrudnieni przez pośrednictwo firmy Accenture, na terenie Teksasu oraz Kalifornii.

Według serwisu Gizmodo w Google, gdzie pracujący na kontraktach stanowią niemal połowę wszystkich kadr, polityka firmy zabrania im dostępu do infrastruktury niezbędnej do pracy spoza biura. 10 marca firma poinformowała, że stworzy specjalny fundusz mający na celu sfinansowanie płatnych zwolnień lekarskich pracownikom zatrudnianym zewnętrznie. Według doniesień dziennika "Guardian", niemal wszyscy pracownicy etatowi koncernu z Mountain View zdecydowali się na pracę z domu. Rozmówcy dziennika, którzy w Google'u są zatrudnieni na podstawie innych rodzajów umów argumentują jednak, że dla nich wybór ogranicza się do "możliwości zrezygnowania z zarobków (w przypadku nieobecności w pracy - PAP), lub narażenia na prawdopodobieństwo zarażenia koronawirusem siebie i swoich rodzin".

Przedstawiciel Google'a w Polsce Adam Malczak przekazał PAP, że podobnie jak inne firmy, w wielu krajach koncern zalecił "wszystkim pracę z domu, jeśli obowiązki służbowe im na to pozwalają". Jak podkreślił, "aby utrzymać funkcjonowanie naszych usług, niektóre działania muszą być wykonywane przez osoby fizycznie obecne w naszych biurach - to się tyczy tak samo naszych pracowników, jak i współpracowników czy pracowników obsługi".

Malczak poinformował też, iż firma podjęła niezbędne środki ostrożności zalecane przez instytucje zdrowia publicznego, np. zwiększając działania dezynfekujące i higieniczne w biurach spółki.

Rzecznik koncernu potwierdził, że w polskim oddziale Google'a wszystkim została zarekomendowana praca zdalna, jeśli pozwala na nią zakres wykonywanych obowiązków zawodowych. "Nasze biura pozostają otwarte dla tych, od których obowiązki służbowe wymagają obecności na miejscu. Nie ma tu różnicy między formami zatrudnienia lub współpracy z naszą firmą - wszystkim pracownikom, współpracownikom czy pracownikom obsługi, którzy mogą pracować z domu, to właśnie zalecamy" - podkreślił Malczak.

Jak wytłumaczył, celem firmy jest przede wszystkim zmniejszenie zagęszczenia pracowników w biurach, co eksperci zalecają jako działania opóźniające szerzenie się koronawirusa i mogące zmniejszyć obciążenia lokalnego systemu opieki zdrowotnej.

Małgorzata Fraser