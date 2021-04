Medinice ma na horyzoncie emisję akcji i sprzedaż licencji globalnym koncernom

Polska firma Medinice planuje pozyskać z nowej emisji 1,07 mln akcji 35-40 mln zł na rozwój nowych projektów. Jeszcze w 2021 roku chce rozpocząć badania kliniczne dwóch produktów do małoinwazyjnych zabiegów. Przymierza się też do negocjacji z globalnymi koncernami w sprawie sprzedaży swoich licencji. Trwają rozmowy dotyczące przejęcia udziałów w spółce posiadającej prawa do innowacyjnej technologii.

Medinice planuje pozyskać 35-40 mln zł z nowej emisji 1,07 mln akcji w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej.

Na początku stycznia zarząd poinformował o negocjacjach dotyczących przejęcia udziałów w spółce posiadającej prawa do opatentowanej technologii kardiochirurgicznej do prewencji udaru mózgu.

W 2020 roku mają rozpocząć się negocjacje dotyczące sprzedaży licencji Medinice globalnym koncernom medycznym.

Technologie MedTech

Licencje na sprzedaż