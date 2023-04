Mediowa grupa rośnie i zamierza podzielić się zyskiem

Notowany na warszawskiej giełdzie holding mediowy Wirtualna Polska poprawił w ubiegłym roku przychody i zamierza wypłacić ponad 70 mln zł w formie dywidendy dla akcjonariuszy.

Skorygowany zysk EBITDA Wirtualnej Polski (przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją) w całym 2022 roku wyniósł 371 mln zł, co oznacza wzrost o 21 proc. w ujęciu rocznym. Przychody wzrosły o 24 proc. do 1,08 mld zł, a zysk netto wyniósł 170 mln zł (mniej o 7 proc. rok do roku).

Grupa WP rekomenduje przeznaczenie 73,2 mln zł z zysku netto za 2022 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 2,5 zł na akcję. Dzień prawa do dywidendy ma zostać ustalony na 4 lipca 2023 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 11 lipca 2023 roku.

W czwartek jedna akcja Wirtualnej Polski wyceniana jest na 104 zł, a cały holding na około 3 mld zł. Stopa rekomendowanej dywidendy wynosi obecnie niespełna 2,5 proc.

Prezes Wirtualnej Polski Jacek Świderski poinformował na konferencji, że grupa bacznie przygląda się kilku potencjalnym celom akwizycyjnym w regionie, po udanych przejęciach jakie miały miejsce w poprzednim roku.

Spółka podała także, że w pierwszym kwartale 2023 roku spodziewa się ok. 20 proc. wzrostu przychodów rok do roku, głównie dzięki wysokim dwucyfrowym wzrostom przychodów w segmencie turystyka, a także wzrostowi przychodów z subskrypcji i finansów konsumenckich.