Memy pomagają przetrwać pandemię

Śmieszne memy mogą pomóc ludziom radzić sobie ze stresem pandemii COVID-19, sprawiając, że czują się spokojniej i są bardziej zadowoleni - informuje pismo „Psychology of Popular Media“.

Według badania opublikowanego przez American Psychological Association, przeglądanie memów dotyczących COVID-19 zwiększyło również zaufanie ludzi do ich zdolności do radzenia sobie z pandemią.

"W miarę, jak pandemia się przeciągała, coraz bardziej interesowało mnie to, w jaki sposób ludzie wykorzystują media społecznościowe, a w szczególności memy, jako sposób myślenia o pandemii" - wyjaśniła główna autorka dr Jessica Gall Myrick, profesor Pennsylvania State University. - "Odkryliśmy, że oglądanie tylko trzech memów może pomóc ludziom poradzić sobie ze stresem życia podczas globalnej pandemii".

Pandemicznych memów są tysiące. Jeden z nich żartobliwie wywodzi określenia "pandemia" od pandy, która 12 godzin w ciągu doby poświęca na jedzenie - "Podobnie jak dorosła osoba podczas kwarantanny". "Nawet pandemia mnie nie chciała" - skarży się samotny, który nie zachorował na COVID-19.Inny dziwi się, że jego zwykły styl życia nazywany jest teraz lockdownem. Bohaterowie memów dumnie siedzą w domach otoczeni stosami papieru toaletowego lub przystrojeni jego rolkami próbują wzbudzić uznanie kobiet dla swych łowiecko-zbierackich umiejętności. "Po raz pierwszy w historii możecie ocalić świat, siedząc na kanapie i oglądając telewizję. Nie xxxxxxxx tego".... "Kilka tygodni izolacji z rodziną. Co może pójść nie tak? zastanawia się niepokojąco uśmiechnięty Jack Nicholson w jednej z początkowych scen "Lśnienia"..." Będziesz spędzać czas w domu" - głosi horoskop dla wszystkich znaków... "Czy pamiętasz, jak wstawałeś z łóżka i szedłeś do pracy? Ja też nie"... "O, jakże dłużył się rok tego tygodnia"...Poszczególne fazy lockdownu odbijają się na minie i fryzurze portretu Mony Lisy... Pomiędzy marcem 2020 a marcem 2021 Tom Hanks przeobraża się z towarzyskiego Forresta Gumpa w gadającego do piłki rozbitka z "Poza światem"...."Cokolwiek się zdarzy, nie do 2020" - ostrzega Marty'ego szalony profesor z Powrotu do przyszłości II"...

Naukowcy przeprowadzili w grudniu 2020 ankietę online wśród 748 osób, aby ustalić, czy oglądanie memów wpłynie na ich pozytywne emocje, niepokój, przetwarzanie informacji i radzenie sobie z COVID-19. Starali się również ustalić, w jaki sposób memy o różnej treści, tematach i poziomach "słodkości" (cuteness) mogą wpłynąć na uczestników. Uczestnicy byli w wieku od 18 do 88 lat, ze średnią wieku 41,8 roku i byli głównie rasy białej (72,2 proc.), płci żeńskiej (54,7 proc.), bez dyplomu ukończenia studiów (63,5 proc.).

Naukowcy zebrali setki popularnych memów ze stron internetowych takich jak "IMgur" i "IMGflip" i skategoryzowali je na podstawie takich czynników, jak to, czy obraz przedstawiał człowieka, czy zwierzę, czy człowiek lub zwierzę było młode czy stare (zwykle młode stworzenia oceniane są jako "bardziej słodkie") i czy napis koncentrował się na COVID-19, czy nie. Grupa uczestników przejrzała i oceniła humor i "słodkość" każdego mema, a badacze wybrali do badania tylko te, które były postrzegane jako zabawne i urocze.

Większość memów pozostała niezmieniona, ale naukowcy stworzyli kilka oryginalnych podpisów, aby powstały wersje związane lub niezwiązane z COVID dla każdego memu. Na przykład jeden mem zawierał zdjęcie wściekłego kota z podpisem: "Nowe badanie potwierdza: koty nie mogą rozprzestrzeniać COVID-19, ale zrobiłyby to, gdyby dano im opcję". Wersja niezwiązana z COVID pokazała ten sam obraz kota z podpisem: "Nowe badanie potwierdza: koty nie mogą sabotować twojego samochodu, ale zrobiłyby to, gdyby dano im opcję".

Naukowcy najpierw zmierzyli jak często w ciągu ostatniego miesiąca uczestnicy czuli się zdenerwowani lub zestresowani. Uczestnicy zostali następnie losowo przydzieleni do obejrzenia trzech memów z tym samym rodzajem tematu (zwierzęta lub ludzie), poziomem "słodkości" (dorosły lub dziecko) i podpisem (związanym lub niezwiązanym z COVID) lub jedną z trzech wersji kontrolnych, przedstawiających tekst bez żadnych obrazów. Po obejrzeniu uczestnicy ocenili, za jak uroczy i zabawny uznali mem lub tekst kontrolny i zgłosili swój poziom niepokoju i pozytywnych emocji, takich jak spokój, relaks i radość. Ocenili również, jak bardzo media skłoniły ich do myślenia o innych informacjach, które znali na temat COVID-19, ich wiary w zdolność radzenia sobie z pandemią i stresu związanego z chorobą.

Jak się okazało, w porównaniu z innymi rodzajami mediów, ludzie, którzy oglądali memy zgłaszali wyższy poziom humoru i więcej pozytywnych emocji, co było pośrednio związane ze zmniejszeniem stresu związanego z pandemią COVID-19. Osoby, które oglądały memy z napisami związanymi z COVID-19 miały niższy poziom stresu związanego z pandemią niż osoby, które oglądały memy bez napisów związanych z COVID.

"Podczas gdy Światowa Organizacja Zdrowia zalecała, aby ludzie unikali zbyt wielu mediów związanych z COVID z korzyścią dla ich zdrowia psychicznego, nasze badania pokazują, że memy dotyczące COVID-19 mogą pomóc ludziom poczuć się bardziej pewnie w kwestii ich zdolności do radzenia sobie z pandemią" - powiedziała Myrick. "Sugeruje to, że nie wszystkie media są jednakowo szkodliwe dla zdrowia psychicznego, a ludzie powinni zastanowić się nad rodzajem mediów, które konsumują. Jeśli wszyscy będziemy bardziej świadomi tego, w jaki sposób nasze zachowania, w tym czas spędzony na przewijaniu treści, wpływają na nasze stany emocjonalne, lepiej będziemy mogli korzystać z mediów społecznościowych, aby pomóc nam, gdy tego potrzebujemy, i zrobić sobie przerwę, gdy trzeba".

Naukowcy odkryli również, że ludzie, którzy oglądali memy związane z COVID, głębiej zastanawiali się nad oglądanymi treściami i czuli się bardziej pewni swojej zdolności do radzenia sobie z pandemią niż ci, którzy oglądali napisy niezwiązane z COVID lub którekolwiek z tekstów kontrolnych. Jednak osoby, które oglądały "słodkie" memy przedstawiające ludzkie lub zwierzęce dzieci, rzadziej myślały o pandemii i o tym, jak wpłynęła ona na ich życie, nawet jeśli podpisy memów dotyczyły COVID-19.

Zdaniem Myrick wyniki te sugerują, że treści w mediach społecznościowych dotyczące stresujących wydarzeń publicznych mogą pomóc ludziom w przetwarzaniu wiadomości bez ich przytłaczania.

"Orędownicy zdrowia publicznego lub agencje rządowe mogą potencjalnie skorzystać na wykorzystaniu memów jako taniego, łatwo dostępnego sposobu komunikowania się na temat stresujących wydarzeń z opinią publiczną, chociaż powinni unikać zbyt słodkich memów" - wskazała Myrick. "Pozytywne emocje związane z tego rodzaju treściami mogą sprawić, że ludzie poczują się bezpieczniej psychologicznie, a tym samym będą mogli lepiej zwracać uwagę na ukryte wiadomości związane z zagrożeniami dla zdrowia".