Menedżer na granicy nauki i biznesu to zajęcie dla ryzykantów

Menedżerowie sprawnie kojarzący naukę z biznesem nierzadko nadają ton w gospodarce - uważa Wojciech Kamieniecki, prezes spółki Inseqr, były dyrektor NASK i NCBR.





Menedżer kojarzący z sobą naukę i biznes? - Zdolni ludzie wolą bezpieczniejsze zajęcia. (...) Bez dociekliwości licznych organów kontrolnych, które oceniają na przykład proinnowacyjne decyzje po długim czasie, nie biorąc pod uwagę, że w momencie, kiedy musiały zapaść, skutków do końca ocenić było nie sposób, a brak decyzji powodował określone konsekwencje - zauważa Wojciech Kamieniecki.

Nasz rozmówca nie ma wątpliwości, że doktoraty wdrożeniowe są udanym przedsięwzięciem. - To już procentuje, a skala korzyści dla nauki i gospodarki szybko się zwielokrotni - prognozuje.

Spółka Inseqr, którą teraz prowadzi były dyrektor NASK i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, z ajmuje się przede wszystkim cyberbezpieczeństwem, ale jedną ze ścieżek rozwoju jest tam szeroko rozumiane zarządzanie informacją.

W obszernej rozmowie także o niezwykłych początkach kariery, roli szczęścia w biznesie i nieco pomijanych dziedzinach, w których cyberagresja może narobić nam potężnych kłopotów.

Cała pana kariera zawodowa to w zasadzie realizacja dużych, często prekursorskich na polskim gruncie projektów - i myślę tu też o przedsięwzięciach sprzed czasów, gdy liderował pan NASK czy NCBR. Właściwie wszystkie one mają praktyczny, gospodarczy wydźwięk. Co pana tak gna w tego rodzaju aktywności? Teoria jest nudna i - na dłuższą metę - nieinteresująca?

- W czasie pracy w NASK-u uzyskałem stopień naukowy doktora, ale naukowcem się nie czuję... Blisko współpracowałem ze środowiskiem naukowym, które dopingowało mnie do osiągnięcia tego stopnia naukowego. A dodatkowy argument? Ten tytuł pozwolił mi zostać dyrektorem tego instytutu, a nie „pełniącym obowiązki”. Miałem już studia doktoranckie, więc mogłem stosunkowo szybko napisać i obronić pracę doktorską.

Chodziło też o coś jeszcze... Studia doktoranckie dały mi sporo użytecznej wiedzy, a w pracy doktorskiej chciałem się podzielić wynikami swoich badań, przemyśleń i doświadczenia w zarządzaniu.

Zdecydowanie bardziej pociągało mnie jednak zawsze działanie praktyczne związane z biznesem, a nie pisanie monografii. Od samego początku.

Pracę rozpocząłem w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego Polskie Zakłady Lotnicze Mielec. Kiedy powstawała tam wybierana demokratycznie (przez bezpośrednie głosowanie pracowników) rada pracownicza, ludzie mi zaufali - zostałem wiceprzewodniczącym, a potem przewodniczącym rady w zakładzie z ponad dwudziestotysięczną załogą.

Fakt, ciała te miały okrojone kompetencje, zazwyczaj opiniodawcze, ale formułowaliśmy opinie merytorycznie, przekazując też głos i zdanie załogi. Były to czasy przed 1989 rokiem. W przypadku WSK Rada odegrała sporą rolę w wielu decyzjach. Często staliśmy w opozycji i do dyrekcji, i związków zawodowych.

Podczas restrukturyzacji WSK, wynikającej ze zmian ustrojowych oraz z bardzo trudnej sytuacji (brak możliwości handlu ze Związkiem Radzieckim), udało mi się na przykład przekonać zarząd firmy do wydzielenia spółki telekomunikacyjnej. W WSK działała duża i rozgałęziona sieć telefoniczna, obsługiwana przez centralę wewnętrzną o pojemności 3 tys. numerów. Zakład gwałtownie się kurczył, a obok, w mieście chronicznie brakowało telefonów. Wyszliśmy zatem z propozycją, by zainstalować tam telefony. Jeździłem po szkołach i w salach gimnastycznych agitowałem, by mieszkańcy wyłożyli pieniądze na przedpłaty - nie było żadnych dotacji…

Jeden z dyrektorów TP SA w Rzeszowie powiedział mi wówczas z przekąsem: „Pan sobie wyobraża, że w Mielcu każdy będzie miał telefon?…”. Odpowiedziałem: „Tak, właśnie tak sobie wyobrażam”.

Na fundamencie tej spółki WSK stworzyliśmy później niezależnego operatora – pierwszego w Polsce, a drugiego, któremu udało się podpisać umowę z TP SA. Potem przez akwizycje i wzrost organiczny wzrastaliśmy – aż przejął nas zagraniczny podmiot i powstały Multimedia Polska.

Dlaczego sięgam do początków mojej zawodowej drogi? Bo to ilustruje, co starałem się robić i później: elastycznie szukać szans i możliwości, decydując się czasem na nowe, niekiedy ryzykowne i nieoczywiste rozwiązania.

Dlaczego w Polsce nadal tak mało jest menedżerów pana pokroju, którzy potrafią zarządzać i dopomagać w kojarzeniu nauki z biznesem? Jakiej wiedzy tu trzeba?

- Nie ma prostej odpowiedzi… Idąc tą ścieżką, nie jest łatwo. Trzeba mieć przygotowanie teoretyczne, dużo, dużo praktyki i - co za tym idzie - wiele doświadczenia, a także mnóstwo – nazwałbym to –wyczucia i szczęścia (tu jest ono dla mnie synonimem przypadku). No i oczywiście być gotowym do ciężkiej pracy i posiadać umiejętność skutecznego komunikowania się z ludźmi, w tym ze zwierzchnikami i podwładnymi.

W moim przypadku: miałem na koncie studia związane z telekomunikacją, potem doktoranckie z zarządzania – to zdecydowanie pomogło. Zazwyczaj potrafię też sobie układać relacje z ludźmi, no i niekiedy znajdowałem się w odpowiednim czasie i miejscu.

Sporo w tym było trafu, przypadku właśnie. Przecież choćby to, że firma, która wchodziła na rynek polski, zdecydowała się kupić w sumie niezbyt dużą spółkę telekomunikacyjną w Mielcu, w znacznej mierze nie było zależne ode mnie, choć negocjowałem umowę. A potem znalazłem się w nowym zarządzie Multimediów Polska.

Ale nadal nie mam odpowiedzi na pytanie, dlaczego jest u nas tak mało fachowców, kładących po menedżersku mosty między nauką i biznesem.

- Jak to wygląda z perspektywy moich doświadczeń? Zawsze wierzyłem w siłę nauki i badań, w to, że wykorzystanie naukowego potencjału daje przewagę nad konkurencją. Praca w NCBR uświadomiła mi wyraziście, jak ważna jest współpraca biznesu z nauką w różnych wymiarach.

W Centrum starałem się tę perspektywę przybliżać obu stronom. Stąd spotkania, wydawnictwa, konferencje, wreszcie think tank. W NASK-u – mimo że był to instytut badawczy – przekształciliśmy (wraz z ówczesnymi dyrektorami) sposób zarządzania na styl biznesowy. I choć niektórym wydawało się może, że pomniejszamy rolę nauki, to chyba udało się zbudować ciekawy model współpracy.

A dlaczego nie ma w Polsce za wielu menedżerów umiejętnie kojarzących z sobą te dwie sfery ludzkiej aktywności – naukę i biznes? Tak, nie ma ich wielu, jak na miarę obiektywnych potrzeb, ale to nie oznacza to, że to białe kruki. Nie jestem „jakościowo” w szczycie tej stawki, bo – bez krygowania się i fałszywej skromności – znam wielu znacznie lepszych ode mnie w tej mierze. I to oni nadają nierzadko ton w gospodarce – tyle, że w sektorze prywatnym…

A przecież wielkie pole do popisu widać w administracji publicznej, w agencjach państwowych. Szkoda, że tak mało uzdolnionych w tym kierunku, energicznych osób decyduje się na tę ścieżkę. Jakie są tu kluczowe powody?

- W naszych warunkach to bardzo ryzykowna praca. Zdolni ludzie wolą bezpieczniejsze zajęcia, bywa – nawet za mniejsze pieniądze, ale bez ryzyka katastrofy. I bez dociekliwości licznych organów kontrolnych, które oceniają na przykład proinnowacyjne decyzje po długim czasie, nie biorąc pod uwagę, że w momencie, kiedy musiały zapaść, skutków do końca ocenić było nie sposób, a nawet brak decyzji powodował określone konsekwencje.

Ten proces ma odzwierciedlenie zwłaszcza w przypadku innowacji: z natury rzeczy oczekiwania spełnia, powiedzmy, co dziesiąta. A pozostałe są tzw. „wyrzucaniem pieniędzy w błoto” - choć nie do końca, bo jeśli ktoś nie jest malwersantem, to taki obrót sprawy przynosi pewien pożytek i wnioski, które można zapobiegawczo stosować w przyszłości.

Trzeba też mieć pancerną odporność na domysły, że w takim, a nie innym, rozstrzygnięciu było „coś ukrytego”, podteksty, znajomości, ba! - drugie, a nawet czasem trzecie dno…

A ryzyko polityczne?

- Powiem tak: wielu wartościowych fachowców woli działać w sposób niezależny - w obszarach i na rzecz podmiotów, gdzie wyniki ich pracy weryfikuje rynek oraz podlegają one obiektywnej ocenie.

Wybór awangardy polskich szkół wyższych - czyli uczelni badawczych - to udany ruch

Wróćmy do relacji nauka-gospodarka. Czy niegdysiejsze inicjatywy Jarosława Gowina (m.in. reforma szkół wyższych: zachęty do praktycznego wykorzystywania efektów ich pracy czy doktoraty wdrożeniowe) coś tu - w pana opinii - zmieniły?

- Można usłyszeć, że wspomniana ustawowa reforma narobiła trochę bałaganu w uczelnianych finansach, ale nie mam wątpliwości, że doktoraty wdrożeniowe są udanym przedsięwzięciem. To już procentuje, a skala korzyści dla nauki i gospodarki szybko się zwielokrotni.

Dodatkowo ktoś, kto prowadzi badania (pracodawcy w nich partycypują) i obroni doktorat, jest potem w awangardzie firmy i z reguły będzie stymulował rozwój przedsiębiorstwa.

Inna pozytywna kwestia to wybór (przez niezależnych ekspertów z kilku krajów) 10 liderów spośród polskich uczelni i kolejnych 10, które też są w awangardzie. Powstały w ten sposób uczelnie badawcze. Za tą klasyfikacją poszedł też przydział dodatkowych środków – także po to, by te szkoły wyższe mogły stworzyć interesujące związki i programy ponadkrajowe. Przyniesie to wkrótce efekty nie tylko stricte badawcze czy dydaktyczne, ale i praktyczne.

Dobrym przykładem - na razie jedynym ze strony polskiej – lidera sieci uczelni z naszego kontynentu jest Politechnika Poznańska (znajduje się akurat w drugiej ze wspomnianych dziesiątek). Potrafiła z sukcesem skupić wokół siebie kilka uczelni europejskich i prowadzi poważne badania, a jej studenci mogą odbywać część studiów w kilku ośrodkach naukowych za granicą, gdzie mieszają się idee i różne dydaktyki. Mam tu na myśli projekt Uniwersytet Europejski EUNICE (European University for Customised Education), który – prócz Politechniki Poznańskiej jako lidera – tworzą renomowane szkoły wyższe z Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Belgii, Francji i Finlandii.

Jaka powinna tu być rola takich instytucji państwa jak NASK, NCBR czy Sieć Badawcza Łukasiewicz?

- Dodałbym do tego grona jeszcze PFR i BGK. Rola państwa powinna polegać m.in. na właściwej koordynacji innowacyjnych działań tych instytucji, dysponujących przecież wielkimi w naszych warunkach funduszami.

Rola państwa w rozwoju innowacji musi polegać nie tylko na dystrybucji środków finansowych do agencji rządowych

Na początku poprzedniej kadencji Sejmu rząd przedstawił i wdrożył Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), w której wskazywano priorytety w życiu społecznym i gospodarczym, na które Polska powinna położyć nacisk, by wspomóc postępy w pewnych dziedzinach gospodarki (zostawiam tu na boku głosy krytyczne co do zawartości tego dokumentu i szans realizacji wielu z jego punktów).

Tyle że to już mocno nieaktualna strategia. Czas płynie szybko, swoje dołożyła pandemia, no i dziś żyjemy w sytuacji wojny tuż za naszą granicą. Owszem, powstały już programy strategiczne, ale dotyczące poszczególnych dziedzin – jak energetyka (PEP), Zielony Ład, polska strategia wodorowa. Ważne jest jednak, by opracować nowy dokument strategiczny, obejmujący całe spectrum zagadnień.

Moim zdaniem rola państwa w rozwoju innowacji musi polegać nie tylko na dystrybucji środków finansowych do agencji rządowych, w których powinni być fachowcy, dysponujący wiedzą, jak je rozdzielać, ale i na stworzeniu wspólnej wizji rozwoju gospodarczego państwa i wskazywaniu roli poszczególnych agencji w jej realizacji.

Znów z pana własnego podwórka i konkretnie… Od 30 lipca 2019 r. do 18 lutego 2022 r. był pan dyrektorem NCBR. Fakt, dużo się tam za pana kadencji zmieniło. Proszę o krótki raport: punkt startu i punkt zakończenia pana misji plus najważniejsze reformy. Satysfakcja? Poczucie niedokończonej roboty?

- Mam satysfakcję z tego, czego udało się dokonać, ale oczywiście dostrzegam też kwestie, których nie udało mi się dokończyć. Przyszedłem do organizacji szczycącej się dużymi osiągnięciami. Do miejsca, w którym pracowało wielu znakomitych fachowców. To był jednak moment, w którym potrzebne były zmiany.

Program, który przedstawiałem w czasie konkursu na dyrektora NCBR, jak i później w czasie corocznych sprawozdań przed Radą Centrum, był obliczony na 4 lata - i ten okres miał dopiero stanowić zwieńczenie tego planu.

Osiągnięcia w moim pojęciu? Udało się stworzyć mocno zmotywowany, powiązany merytorycznie i organizacyjnie z sobą - w najlepszym tego słowa znaczeniu – zespół ludzi, z jasno zarysowanymi zadaniami: co i jak chcemy zrobić.

Zdołałem też przyciągnąć do Centrum ludzi ze zmysłem i biznesowymi metodami działaniami. W sumie wyłonił się organizm, który w zarządzaniu i w praktycznym wymiarze zbudował agencję rządową sprawnie wspomagającą „centralny szczebel administracji państwowej” w kreowaniu innowacji.

Zmieniła się też (są na to liczne dowody) mentalność pracowników – wobec siebie i instytucji. Sporo dobrego wniósł tu biznesowy sposób zarządzania, oparty np. na regularnych spotkaniach z kadrą, z ustaloną agendą, w czasie których wszyscy wiedzieliśmy, na jakim etapie zadań jesteśmy – kto je realizuje, a kto trochę odstaje.

A zatem: wprowadzałem metody zarządzania projektowego i procesowego, zarządzania przez cele, wzięte bardziej z biznesu niż praktyk urzędniczych czy uczelnianych. Przynosiło to oczekiwane rezultaty, a niemałe postępy w cyfryzacji procesów (choć, fakt, zabrakło tu roku do pełnego, spodziewanego efektu) dopełniają obraz zmian.

Co jeszcze?

- Bardzo ważne, że zreorganizowaliśmy grupę ekspertów pod kątem ich fachowości i niezależności, niepowiązania w żaden sposób z ocenianymi wnioskodawcami, oraz udoskonaliliśmy losowy system ich doboru, co zapewniało bezstronność i zaporę przed zarzutami o brak transparentności i obiektywizmu w trybie przyznawania środków.

Przy tak gigantycznej liczbie wniosków pretensji i zarzutów było jak na lekarstwo. Wskaźnik liczby odwołań utrzymał się poniżej 2 proc. złożonych wniosków, jeśli dobrze pamiętam. Analizowaliśmy go zresztą regularnie pod kątem zmian procedury oceny projektów.

Satysfakcję przyniosła otrzymana w 2021 r. nagroda European Innovation Procurement Awards (za nowatorskie finansowanie innowacji) – w konkursie organizowanym przez Europejską Radę ds. Innowacji w ramach programu Horyzont Europa.

I wisienka na torcie - ważna nie tylko z punktu widzenia komfortu pracy, ale przede wszystkim przebudowania świadomości: przeprowadzka NCBR do nowoczesnego lokum z nowoczesnym wyposażeniem. Tego już nie zdążyłem dokonać, choć ową zmianę w pełni przygotowałem.

Dziś NCBR jest nowoczesną agencją wykonawczą. Ale mocno chciałbym podkreślić, że na obecną pozycję Centrum zapracowali ludzie, którzy tu pracowali przez kilkanaście lat, także moi poprzednicy na dyrektorskim fotelu. I nie jest to żadna kurtuazja.

Dobrze - ludzie, zarządzanie, transparentność… Ale gdzie tu wielkie zmiany merytoryczne?

- Piętą Achillesową NCBR, którą zastałem, zasiadając w dyrektorskim fotelu, były fundusze inwestycyjne. Sporo zrobiliśmy m.in., by działalność BridgeAlfa, koncentrujących uwagę na start-upach, przynosiła pożądane efekty. Nie chodziło tu tylko o przyciągnięcie fachowców i prywatnego kapitału (fundusze zarządzające wybrano w drodze przetargów)… Były wicedyrektor NCBR Przemek Kurczewski oraz obecna wicedyrektor NCBR, Hanna Strykowska mocno przyczynili się do tego, że zaczęły one dobrze działać. Na pewno zapisać to można wśród sukcesów.

Inną problematyczną kwestią były trudności związane z terminowym rozpatrywaniem wniosków i dystrybucją środków Funduszu POWER, przeznaczonego do wsparcia wyższych uczelni w innowacyjnych przedsięwzięciach. Zaległości wynosiły niekiedy nawet do dwóch lat... Wspomniane już przeze mnie zmiany w sposobie zarządzania, odpowiedni dobór kadry oraz cyfryzacja procesów, pozwoliły na osiągnięcie bieżącej obsługi beneficjentów po około półtorarocznej pracy nad rozwiązaniem tego problemu.

Ale z MON-em na starcie współpraca układała się raczej średnio.

- Projekty dotyczące obronności to trudna i delikatna materia... Trzeba było zrobić wszystko, by obie strony lepiej się zrozumiały.

Od dwóch lat kontakty NCBR-MON pozostają bardzo dobre. Co roku o kilkadziesiąt procent rośnie budżet, który ministerstwo obrony przeznacza na prace rozwojowe prowadzone przez Centrum. Słychać też, że zamierza skierować do NCBR dodatkowe, bardzo poważne środki. Jeśli tak będzie, to wypada się cieszyć, iż resort doszedł do wniosku, że jednak warto przeznaczyć znacząco większe środki na polskie prace rozwojowe.

Znów się pan rzucił na nowe wody. Wieść gminna niesie, że mocno drąży pan teraz – tym razem w sektorze prywatnym - kwestię białego wywiadu. Od razu przychodzą na myśl powieść Grady’ego „Sześć dni Kondora” i późniejsza jej ekranizacja z Robertem Redfordem, gdzie biuraliści CIA poświęcają się lekturze oficjalnych publikacji, by wyłowić z nich przydatne wywiadowczo informacje…

- Spółkę Inseqr, którą w tej chwili prowadzę, można porównać, co do skali działania, do niewielkiego operatora telekomunikacyjnego z początku mej kariery zawodowej. Na razie… Bo perspektywy rozwoju są dobre.

Zajmujemy się przede wszystkim cyberbezpieczeństwem, ale jedną z naszych ścieżek rozwoju jest rzeczywiście szeroko rozumiane zarządzanie informacją. Wiem, że "biały wywiad" brzmi bardziej ekscytująco, ale tak naprawdę chcemy występować w roli tych, którzy tłumaczą, pomagają zrozumieć.

Stworzyliśmy ciekawe narzędzie Quaero, które może służyć np. badaniu opinii, niezależnemu sondowaniu, badaniu wiarygodności potencjalnych kontrahentów albo po prostu gromadzeniu informacji dla doskonalenia pracy firmy czy instytucji – i to na rozmaitych poziomach.

Ten oryginalny produkt potrafi obszernie i wszechstronnie odpowiadać na bardzo wiele pytań w sposób automatyczny. Można do tej automatycznej analizy dodać wyniki prac doświadczonego analityka, by w rezultacie stworzyć z tej puli wiadomości precyzyjną układankę i dokonać syntezy czy wyciągać trafne wnioski.

Nasz projekt potrafi też sporządzić mapę grafową, pokazującą, jak określone informacje się rozchodzą, skąd wyszły, gdzie je powielono i gdzie się zatrzymały.

Klienci wykorzystują to narzędzie dość uniwersalnie – począwszy od prozaicznych tzw. prasówek, a skończywszy na badaniu wiarygodności nowych partnerów czy opiniach o wprowadzanych na rynek produktach.

Stale „tuningujemy” nasz pomysł (mamy rozbudowany, znakomity zespół programistów) – także w kierunku wszechstronnego badania oglądalności mediów, choć może to być właściwie każda kwestia biznesowo-rynkowa. Jeśli np. firma chce wszechstronnie i dokładnie zobaczyć swą obecność, wizerunek na rynku, to bardzo przydatna jest metoda, którą zapewnia nasze rozwiązanie.

Podkreślam: nie wykradamy przy tym żadnych informacji; chodzi o zaawansowaną analitykę wielkiej puli źródeł oficjalnych, powszechnie dostępnych.

Jak pan wspominał, zajmujecie się jednak głównie cyberobroną przed cyberagresją.

- Firmy w Polsce nadal nie doceniają w pełni problemu cyberagresji. A przecież o wiele tańsze jest zapobieganie niż likwidowanie szkód.

Krzepiące jest za to, że uczelnie coraz częściej szkolą fachowców od cyberbezpieczeństwa. Tym bardziej, że wojna konwencjonalna tuż za naszą granicą się kiedyś skończy, a ta w cyberprzestrzeni będzie trwała nadal.

Można zapobiec rozmaitym paraliżom. Kwestie militarne, systemy energetyczne, ochrona linii przesyłowych i rurociągi, cyfryzowane linie produkcyjne kluczowych zakładów, praca linii transportowych i dostaw – tak, te niebezpieczeństwa (i słusznie) się eksponuje.

Mniej jednak słychać na przykład o skutkach cyberagresji na tak wrażliwe społecznie obszary, jak służba zdrowia. A przecież całkiem niedawno odnotowaliśmy ataki na szpitale w Polsce. W tej materii wyciek danych osobowych nie jest największą (choć poważną) szkodą - w sytuacji, gdy grozi paraliż czy faktyczne zablokowanie pracy szpitala.

Podobnie bez należytego echa przeszedł atak na dużą polską uczelnię. Mamy podstawy, by sądzić, że także w obu wspomnianych przypadkach nasze rozwiązania mogą zapobiegawczo pomóc.

Z jednej strony kierujemy się oczywiście zyskiem – jak każda firma działające według reguł Kodeksu spółek handlowych. Ale mamy też – w tym nigdy się nie zmienię - mocne poczucie misji. Dlatego m.in. nasza firma prowadzi wiele szkoleń, które wielkich profitów nam nie przynoszą, ale realizują misję upowszechniania kultury bezpieczeństwa. Mamy to zresztą zapisane w strategii.

A inna kontynuacja mojej dotychczasowej pracy? Stworzyliśmy duży i profesjonalny software house. Świadczymy wysokiej klasy usługi programistyczne. Aplikujemy też o finansowanie dla projektów na niwie naukowo-wdrożeniowej. Może też nie przyniesie to szybko wielkich zysków, ale buduje potencjał rozwojowy firmy. Prowadzimy również współpracę z kilkoma renomowanymi polskimi uczelniami. Powiem tylko (tyle mogę), że to duże projekty - dotyczą bezpieczeństwa…