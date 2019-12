Mercedes-Benz rezygnuje z kolejnych targów motoryzacyjnych w USA

Niemiecki producent samochodów klasy premium Mercedes-Benz zamierza zrezygnować z udziału w przyszłorocznych targach motoryzacyjnych w Nowym Jorku - podał serwis Automotive News. W ostatnich latach marka wycofała się już z wystaw w Detroit i Chicago.

Jak zauważył serwis, plan Mercedesa dot. wycofania się z nowojorskich targów wpisuje się w szersze działania firmy. Obecnie w kalendarzu niemieckiego producenta znajduje się tylko jedno amerykańskie wydarzenie tego rodzaju - targi motoryzacyjne w Los Angeles. Jednak według Automotive News obecność Mercedesa na tej wystawie również może stać pod znakiem zapytania.

W ubiegłym tygodniu rzecznik Mercedesa poinformował, że jest jeszcze zbyt wcześnie, aby można było potwierdzić obecność niemieckiej marki na tym wydarzeniu. Los Angeles Auto Show zaplanowano na drugą połowę listopada 2020 r. Nowojorska impreza odbędzie się natomiast w kwietniu przyszłego roku.

Firma koncentruje się obecnie na cyfrowych i detalicznych sposobach interakcji z klientami. Producent chciałby wdrażać nowe produkty wykorzystując niekonwencjonalne metody marketingowe, co pomogłoby m.in. w angażowaniu nabywców - wskazała rzeczniczka.

Prezes New York International Auto Show Mark Scheinberg wyraził nadzieję, że nieobecność Mercedesa na targach będzie tymczasowa. "Nie wiemy, jakie są ich długoterminowe plany. Marki zmieniają swoje strategie marketingowe. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku ponownie się do nas odezwą" - zaznaczył.

W ubiegłym roku z udziału w wydarzeniu zrezygnowało już BMW, inny niemiecki producent samochodów klasy premium - mimo że Nowy Jork jest jednym z największych rynków pojazdów luksusowych w Stanach Zjednoczonych, jak zauważył serwis AN. Rzecznik koncernu tłumaczył, że decyzja ta była częścią "strategicznej zmiany polegającej na inwestowaniu w wydarzenia oparte o doświadczenia raczej niż w statyczne wystawy".

Podczas North American International Auto Show 2019 w Detroit zabrakło trzech dużych luksusowych marek z Niemiec: Mercedesa, BMW i Audi. Wystawę w Genewie pominęli w tym roku natomiast szwedzka marka Volvo i amerykański Ford.

Według Scheinberga rezygnacja z udziału w targach, które przyciągają ponad milion osób rocznie, jest "ciosem" dla dealerów Mercedesa. Jak podał serwis, 72 proc. uczestników targów, które odbyły się w 2019 r., wyraziło zainteresowanie zakupem pojazdu w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Decyzje o opuszczeniu targów samochodowych są krótkowzroczne - ocenił wiceprezes firmy analitycznej AutoForecast Solutions Sam Fiorani. Jak zauważył, tego rodzaju wydarzenia są dla potencjalnych nabywców jedną z nielicznych okazji, by zobaczyć na żywo pojazdy, o których istnieniu niekoniecznie wiedzieli.

Główna analityk w IHS Markit Stephanie Brinley przyznała, że wystawy motoryzacyjne to świetny sposób na dotarcie do konsumentów, ale już nie jedyny. Koncerny motoryzacyjne część budżetu przewidzianego na wystawy samochodowe poświęcają na lokalne wydarzenia, podczas których potencjalni klienci mogą nie tylko obejrzeć najnowszy model z bliska, ale również osobiście sprawdzić, jak się go prowadzi.

AN wskazuje w tym kontekście na zorganizowaną przez BMW w 16 amerykańskich miastach imprezę Ultimate Driving Experience. Inną drogę obrał Mercedes, który zdecydował się na tymczasowe sklepy typu pop-up w luksusowych centrach handlowych. Według przedstawicieli marki dotychczas przyciągnęły one 250 tys. odwiedzających i pozwoliły lokalnym dealerom sprzedać 3 tys. pojazdów.