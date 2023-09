Mesko dostarczy amunicję średniokalibrową dla Wojska Polskiego

Mesko S.A. oraz Agencja Uzbrojenia podpisały umowę na dostawy dla Wojska Polskiego amunicji średniokalibrowej. Wartość kontraktu to prawie 100 milionów złotych. Umowę zawarto podczas targów obronny w Kielcach.

W czwartek podczas 31. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego odbywającego się w Targach Kielce, Mesko S.A. oraz Agencja Uzbrojenia podpisały umowę na dostawy dla Sił Zbrojnych RP amunicji średniokalibrowej 23 mm x 152 mm, oraz 30 mm x 173 mm. Wartość kontraktu, który będzie realizowany w latach 2024 - 2026 wynosi prawie 100 milionów złotych.

"Bardzo się cieszę z kolejnego zamówienia kierowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej do Mesko. Przypomnę, że pod koniec czerwca nasza spółka podpisała historyczną umowę na dostawy do Wojska Polskiego amunicji małokalibrowej opiewającą na prawie miliard złotych. Kontrakty potwierdzają, że wytwarzana w Mesko amunicja spełnia wszystkie wymogi użytkowników" - powiedziała prezes Mesko S.A. Elżbieta Śreniawska.

Amunicja 23 mm x 152 mm z pociskiem przeciwpancerno - zapalająco - smugowym TP-T jest przeznaczona do strzelania z armat przeciwlotniczych rodziny ZU-23-2 i ZSU-23-4 w tym w Przeciwlotniczych Systemach Artyleryjsko-Rakietowych Pilica, a także armat przeciwlotniczych zestawów artyleryjsko - rakietowych rodziny ZUR-23-2 i ZSU-23-4MP (i ich odmian). Naboje służą do zwalczania nisko lecących celów powietrznych takich, jak samoloty czy śmigłowce oraz lekko opancerzonych celów naziemnych i nawodnych.

Z kolei naboje 30 mm x 173 mm z pociskiem ćwiczebnym ze smugaczem są dedykowane do strzelania z armat ATK MK 44 BushmasterII stanowiących zasadnicze uzbrojenie Kołowego Transportera Opancerzonego Rosomak. Pociski są przeznaczone do nauki prowadzenia ognia na odległość do 3000 metrów. Są użytkowane przez polską armię od 2005 roku.

Mesko dostarczy dla Wojska Polskiego także naboje sondujące NSD-1 i NSD-2 oraz nocne NSN. Są one przeznaczone do karabinów wiatromierzy w celu określenia warunków meteorologicznych dla wyliczeń balistycznych. Kontrakt na ich dostawy będzie realizowany w latach 2024-2026.

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to jedna z trzech największych wystaw branży obronnej w Europie. Partnerem strategicznym MSPO jest PGZ. 31. edycja MSPO odbywa się w Kielcach w dniach 5-8 września.