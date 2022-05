Metaświat Marka Zuckerberga sprawdzi się w biznesie

Metawerse to bardzo modne ostatnio słowo. Chodzi o zbudowanie drugiego, lustrzanego wirtualnego świata, w którym istnieją firmy, osoby, relacje, produkty - mówi w rozmowie WNP.PL Jacek Borek, dyrektor zarządzający Accenture Technology w Polsce, wskazując na sposoby wykorzystania nowej technologii w gospodarce, w tym w przemyśle.

- Zastosowania metawersu są ogromne. Oczywiście w pierwszej kolejności każdy z nas może się z tym zetknąć poprzez branżę gamingową, bo tam nasze dzieci bardzo często wchodzą świat wirtualnej rzeczywistości. Ale jest też cała masa zastosowań czysto przemysłowych, które są dużo bardziej interesujące - wskazuje Jacek Borek.

I dodaje, że metawersum to zestaw bardzo konkretnych technologii, które są czasami znane, a czasami to zupełnie nowe rzeczy.

- Znane od dłuższego czasu jest pojęcie tzw. cyfrowych bliźniaków, wirtualne odzwierciedlenie rzeczywistej infrastruktury, na przykład infrastruktury przesyłu prądu elektrycznego albo infrastruktury pieca hutniczego, w cyfrowym świecie - mówi Jacek Borek. - Pozwala to optymalizować procesy przemysłowe - dodaje, wskazując na inne przykłady. - Na przykład rozszerzona rzeczywistość, która umożliwia nam to, żebyśmy poprzez okulary, które wyświetlają nie tylko to, co widzimy, ale też dodatkową informację związaną z obiektem, byli w stanie bardziej efektywnie wykonywać naszą pracę.

Obejrzyj cały wywiad z Jackiem Borkiem. Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

- Jest też sztuczna inteligencja, która jest w stanie analizować dane i podpowiadać na przykład pewne sposoby działania i rozwiązywania problemów - zaznacza Jacek Borek. - Do tego dochodzą technologie związane z mocą przetwarzania danych. Tych danych mamy coraz więcej i potrzebujemy coraz więcej mocy obliczeniowych do tego, żeby te decyzje podejmować jak najbliżej czasu rzeczywistego. To jest zderzenie pewnych możliwości technologicznych. A to, co jest najważniejsze w metawersum, to są właśnie scenariusze zastosowania: jak to wykorzystać po to, by procesy były bardziej efektywne, żeby mniej kosztowały i dawały dodatkową wartość - wskazuje Jacek Borek.

- Metawersum jest nowym pojęciem, które Facebook ogłosił raptem parę miesięcy temu. Zatem nie jest ono powszechne. Natomiast jest duże zainteresowanie tym tematem. Dotyczy to przede wszystkim kosztów utrzymania majątku i rozwoju infrastruktury - zaznacza Jacek Borek. - Mamy też w Polsce brak rąk do pracy i braki kompetencji. Zatem może być wykorzystanie metawersu w celach szkoleniowych, żeby ludzie byli lepiej przygotowani do realizacji określonych zadań. Wraz ze wzrostem kosztów pracy to będzie coraz bardziej atrakcyjne - ocenia Jacek Borek.