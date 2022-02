MFiPR: prawie miliard złotych na cyfryzację polskich gmin

Grant do 2 mln zł może uzyskać każda gmina w Polsce na cyfryzację urzędów, zakup sprzętu informatycznego, szkolenia i zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych - podało w czwartek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Łączny budżet programu to prawie 1 mld zł.

Resort przypomniał w komunikacie, że trwa trzeci nabór wniosków o dofinansowanie w unijnym projekcie "Cyfrowa Gmina". Projekt jest finansowany w ramach mechanizmu REACT-EU Programu Polska Cyfrowa. Minimalna wysokość grantu, jaką mogą otrzymać gminy, to 100 tys. zł, maksymalna to 2 mln zł. Gminy otrzymają dofinansowanie do 100 proc. wydatków kwalifikowanych.

Jak podkreślił, cytowany w komunikacie, minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, pandemia pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, a także działających na ich terenie firm. "Dlatego z powodzeniem realizujemy ogólnopolski projekt +Cyfrowa Gmina+, który wspiera rewolucję cyfrową urzędów" - powiedział.

Puda dodał, że "Cyfrowa Gmina" wyrównuje szanse i daje nowe możliwości na poziomie samorządów. "Całkowity budżet przedsięwzięcia to prawie miliard złotych. Na wsparcie rozwoju cyfryzacji może liczyć każda, nawet najmniejsza, gmina" - zaznaczył minister.

W trzecim naborze konkursu do rozdysponowania jest prawie 200 mln zł. Wnioski można składać do 10 lutego br.

Pozyskane pieniądze unijne gminy mogą przeznaczyć na cyfryzację urzędów, zakup sprzętu informatycznego dla jednostek podległych, przygotowanie urzędników do pracy z nowoczesnymi technologiami, wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia.