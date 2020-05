Micron Technology podniosło prognozy na III kwartał

Amerykański producent pamięci komputerowych Micron Technology podniósł prognozy wyników finansowych za III kwartał rozliczeniowy. Ruch ten zaowocował umocnieniem się akcji spółki o ok. 3 proc. – podała w czwartek agencja Reutera.

Początkowo przychody za III kw. wynieść miały według obliczeń firmy od 4,6 do 5,2 mld USD. Obecnie spółka twierdzi jednak, że uzyska od 5,2 mld do 5,4 mld USD - wynika z dokumentów złożonych do amerykańskiego regulatora SEC. Skorygowany zysk wynieść ma zaś od 75 do 80 centów na pojedynczą akcję.

Analitycy spodziewali się średnio prognozy w wysokości 4,93 mld USD i zysku ok. 56 centów na jeden udział - wynika z danych firmy Refinitiv.

"Notujemy wysoki popyt wśród naszych klientów, zwłaszcza w segmencie centrów danych. Wzrost zainteresowania związany był głównie z gospodarką przechodzącą w tryb pracy zdalnej - zwiększenia obciążenia infrastruktury serwerów spowodowanej masową pracą z domu i korzystaniem z usług domowej rozrywki" - wskazał dyrektor ds. biznesowych Microna Sumit Sadana.

Menedżer dodał, że kolejnym polem rozwoju Micron Technology są czipy serwerowe, dostarczane m.in. firmom sprzedaży internetowej, które notują obecnie większy ruch. Więcej osób kupuje także pamięci do laptopów, używanych do pracy i edukacji w domu.