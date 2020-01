Microsoft chwali się sporym wzrostem sprzedaży

Przychody i sprzedaż usług Microsoftu w drugim kwartale fiskalnym 2019 r. odnotowały mocny wzrost mimo znaczących wydatków - informuje w czwartek dziennik "Wall Street Journal". Przychody firmy z Redmond osiągnęły wysokość 36,9 mld USD, co oznacza wzrost o 14 proc.

Dla Microsoftu źródłem silnych zysków pozostaje działalność w branży chmurowej - zwraca uwagę "WSJ" i dodaje, że firma poinformowała o lepszych wynikach finansowych, niż spodziewali się tego analitycy.

Przychody z komercyjnych usług chmurowych wzrosły o 39 proc. do poziomu 12,5 mld USD, co według prezesa Microsoftu Satyi Nadelli odzwierciedla zdolność firmy do sprzedaży szerszej oferty produktów chmurowych, w tym infrastruktury i aplikacji biznesowych.

Po ogłoszeniu wyników wartość akcji Microsoftu odnotowała stały wzrost. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wartość giełdowa firmy wzrosła o 63 proc. - podaje nowojorski dziennik.