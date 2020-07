Microsoft i LinkedIn udostępnią bezpłatne szkolenia osobom zwolnionym wskutek pandemii

Microsoft i należąca do niego sieć LinkedIn udostępnią bezpłatne kursy doszkalające osobom zwolnionym z pracy wskutek pandemii koronawirusa - informuje agencja Bloomberga. Kursy będą umożliwiały pracownikom przekwalifikowanie się w kierunku poszukiwanych zawodów.

W ramach programu udostępniania kursów szkoleniowych wykorzystano dane z serwisu LinkedIn dotyczące zapotrzebowania na pracowników, które są dostępne dzięki wakatom zamieszczanym na platformie przez pracodawców.

Oprócz bezpłatnych kursów platforma Microsoftu zmniejszyła koszty uzyskiwania certyfikatów zawodowych oraz udostępniła użytkownikom zwolnionym w wyniku pandemii darmowe narzędzia do sprawniejszego poszukiwania nowej pracy.

Microsoft chce tym samym według Bloomberga zapewnić możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych dodatkowym 25 mln osób na całym świecie do końca tego roku. Przykładowe zawody, do których można doszkolić się z użyciem oferty platformy, to programista, specjalista ds. obsługi klienta i projektant graficzny.

Według koncernu z Redmond bezrobocie do końca roku może dotknąć nawet ćwierć miliarda osób na całym świecie. W USA stopa bezrobocia w maju uplasowała się na poziomie 13,3 proc., co stanowi najwyższy poziom od 1940 r. Przez koronawirusa zamknięte zostały bary, restauracje, a także sklepy. Największy odsetek bezrobotnych pojawił się w społecznościach mniejszości etnicznych, wśród osób czarnoskórych i latynosów.