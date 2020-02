Microsoft uruchomił pięcioletni program AI for Health, który ma wesprzeć naukowców i organizacje non-profit w wykorzystaniu sztucznej inteligencji do projektów z zakresu poprawy zdrowia ludzi na całym świecie. Firma zamierza przeznaczyć na ten cel 40 mln USD.

Inicjatywa amerykańskiego koncernu z branży informatycznej będzie koncentrować się na trzech kluczowych obszarach: przyspieszeniu badań medycznych w celu zwiększenia skuteczności profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób (Quest for discovery), poprawie ogólnej wiedzy na temat śmiertelności i długości życia w celu ochrony przed globalnymi kryzysami zdrowotnymi (Global health insights) oraz na zmniejszeniu nierówności w zakresie dostępu do opieki zdrowotnej (Health equity).

AI for Health jest uzupełnieniem szerszej działalności w ramach Microsoft Healthcare. Program ma wspierać współpracę organizacji non-profit i podmiotów akademickich z analitykami danych z Microsoftu. Zapewniony będzie również dostęp do narzędzi AI i technologii przetwarzania w chmurze. Koncern przyzna także granty pieniężne.

Jak zauważył Microsoft, aby mieć realny wpływ na poprawę ogólnego stanu zdrowia społeczeństwa konieczna jest współpraca ekspertów i naukowców z dziedziny medycyny z najlepszymi specjalistami z branży technologicznej.

Obecnie ponad 50 proc. specjalistów z dziedziny sztucznej inteligencji pracuje w branży technologicznej. Natomiast mniej niż 5 proc. pracuje w sektorze ochrony zdrowia i organizacjach non-profit. W rezultacie mają one ograniczone możliwości ze względu na niedobory specjalistów w obszarze AI.

Według Microsoftu sztuczna inteligencja ma szansę odegrać ważną rolę m.in. przyspieszając badania lub poszerzając zasięg nowych rozwiązań, szczególnie w obszarach, którym może brakować uwagi ze strony podmiotów komercyjnych.

AI for Health to piąty program w ramach inicjatywy AI for Good, która osiągnęła łączną wartość 165 mln dolarów. Jej podstawowym założeniem jest pomoc w znalezieniu rozwiązań dla największych wyzwań stojących obecnie przed społeczeństwem.