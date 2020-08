Microsoft w drodze zerowej emisji CO2. Ma wszystko wyliczone

Microsoft na początku roku zapowiedział przejście do gospodarki zeroemisyjnej, a teraz ujawnia pierwsze działania w tym kierunku. W ciągu trzech dekad chce nie tylko stać się zeroemisyjny, ale też usunąć z atmosfery całe CO2 wyemitowane w dziejach firmy.

Micriosoft podejmie starania dla opracowania solidnego łańcucha dostaw tych paliw i rozwoju technologii akumulatorów. Wykorzysta do tego m.in. środki ze swojego Funduszu Innowacji Klimatycznych, który ma wartość 1 miliarda dolarów.„Zainwestujemy 50 milionów dolarów w globalną platformę z zakresu innowacji nowych technologii od Energy Impact Partners (EIP). Pomoże nam to w przekształceniu dwóch sektorów, które odpowiadają za większość emisji gazów cieplarnianych – energetyki i transportu” – zapowiada Miocrosoft.Czytaj także: Polska na celowniku Microsoftu. Ogromne pieniądze w grze Firma ogłosiła również partnerstwo z Sol Systems, inwestorem i producentem energii odnawialnej.„Obejmuje ono 500 megawatów (MW) pochodzących z odnawialnych źródeł energii, a także inwestycje w społeczności nieproporcjonalnie dotknięte wyzwaniami środowiskowymi” – informuje Microsoft i dodaje, że to ilość energii pozwalająca przez rok zasilać 70 000 domów w USA. Jest to największa do tej pory inwestycja spółki w energię odnawialną - stanowi ona około jednej czwartej wszystkich dotychczasowych zamówień koncernu z tego zakresu. Przed zawarciem partnerstwa łączna ilość energii odnawialnej, jaką pozyskał Microsoft, wynosiła około 1,9 gigawata.