Microsoft wyłoży miliard dolarów na cyfrową transformację Polski

Microsoft ogłosił kompleksowy plan inwestycyjny o wartości 1 miliarda dolarów, którego celem jest przyspieszenie innowacji i cyfrowej transformacji na rzecz rozwoju Polskiej Doliny Cyfrowej. Fundamentem tego wielopoziomowego planu jest otwarcie nowego regionu data center Microsoft w Polsce, w ramach globalnej infrastruktury chmury obliczeniowej. Firma podpisała też umowę z Operatorem Chmury Krajowej.

Microsoft i Chmura Krajowa podpisały umowę partnerską, której celem jest wsparcie lokalnych organizacji w procesie ich transformacji cyfrowej i kreowania innowacji. Przewiduje ona w szczególności wykorzystanie możliwości nowego regionu data center na rzecz polskich instytucji publicznych i przedsiębiorstw z kluczowych sektorów rynku, takich jak administracja rządowa, ochrona zdrowia, edukacja, produkcja, handel detaliczny, energetyka oraz finanse i ubezpieczenia.Partnerstwo z Microsoft pozwala OChK na dodatkową dywersyfikację oferty. Rozszerza ją o rozwiązania platformy chmurowej Azure, m.in. usługi infrastruktury sieciowej, baz danych, analityki, sztucznej inteligencji (AI) i Internetu rzeczy (IoT). W ofercie OChK znajdą się także rozwiązania Microsoft 365, zapewniające dostęp do aplikacji zwiększających produktywność, dostępnych jako usługa w chmurze i dostarczanych jako część otwartej platformy wspierającej procesy biznesowe.Od momentu podpisania umowy Microsoft i OChK będą wspólnie wspierać przedsiębiorstwa i instytucje świadczące usługi doradcze, wdrożeniowe i opracowując projekty transformacyjne.- To kolejny ważny krok na drodze cyfryzacji i przyspieszenia rozwoju całej polskiej gospodarki. Krok szczególne istotny w obliczu nieodwracalnych zmian, jakie na naszych oczach zachodzą w ekosystemie społeczno-gospodarczym. Cyfrowa transformacja to wielka szansa na to, by szybciej i skuteczniej uporać się z obecnym kryzysem. Technologia chmurowa to przyszłość, którą chcemy realizować już dzisiaj - powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego, jednego z dwóch założycieli Operatora Chmury Krajowej.- Polska ma szansę być w cyfrowym sercem Europy. Dlatego dzisiaj wspólnie z Operatorem Chmury Krajowej ogłaszamy partnerstwo i największą w historii kraju inwestycję 1 miliarda dolarów w technologię cyfrową - oznajmił Mark Loughran, dyrektor generalny Microsoft w Polsce.Jak wyjaśnił, w ramach inwestycji planowane są działania działania na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, wsparcie transformacji cyfrowej i budowa pierwszego bezpiecznego i hiperskalowalnego regionu centrum przetwarzania danych w chmurze Microsoft.- Oznacza to dostęp dla klientów i ekosystemu partnerów do światowej klasy technologii i innowacyjnych rozwiązań w chmurze z poziomu data center zlokalizowanego w Polsce - podkreślił.- Polski rynek rozwiązań chmurowych ma potencjał. Świadczy o tym zlokalizowane w Polsce centrum przetwarzania danych Google oraz nowa inwestycja firmy Microsoft. To pociągnie za sobą kolejne inwestycje i projekty, które pomogą rozpędzić polską gospodarkę po pandemii - komentuje Karol Mazurek, dyrektor zarządzający w Accenture, firmy outsourcingowej i konsultingowej w dziedzinach zarządzania i technologii.- Zlokalizowany w kraju region Microsoft Azure/O365/Dynamics/Power Platform pozwoli wyeliminować problem lokalizacji danych, co jest szczególnie ważne dla sektorów regulowanych, a jednocześnie ułatwi wielu przedsiębiorstwom, które do tej pory się wahały, migrację do chmury - dodaje.Nowy region data center dołącza do globalnej infrastruktury regionów chmurowych Microsoft, w której skład wchodzi 59 regionów z dostępnością usługi Microsoft Azure w ponad 140 krajach.Microsoft Azure to stale rozbudowywany zestaw usług chmury obliczeniowej, oferujący dostęp do usług infrastruktury sieciowej, baz danych, analityki, sztucznej inteligencji (AI) i internetu rzeczy (IoT).