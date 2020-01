Microsoft z ujemnym śladem węglowym do 2030 roku

Microsoft ogłosił plan, według którego do 2030 r. będzie mieć ujemny ślad węglowy, co oznacza, że będzie usuwać ze środowiska więcej CO2 niż produkuje. Do 2050 r. koncern planuje też usunąć z atmosfery całe CO2, jakie wyemitowała firma od założenia - podał serwis The Information.

Serwis wskazał, że choć wiele firm ogłosiło harmonogramy pełnego przejścia na energię odnawialną i osiągnięcia neutralności węglowej, to koncern jest pierwszym, który zaoferował oczyszczanie środowiska z CO2 w ramach zwykłych działań.

Firma z Redmond w 2012 r. osiągnęła neutralność węglową, obecnie planuje zaś korzystanie tylko z zielonej energii do 2025 r. Do 2030 roku firma ma zmniejszyć swoją emisję o ponad połowę, osiągając ujemny ślad węglowy - poinformował prezes Microsoftu Brad Smith we wpisie na oficjalnej stronie.

Do własnego śladu węglowego firma zalicza emisje pochodzące z centrów danych i przestrzeni biurowych, ale także od dostawców firmy.

Koncern dodał, że do 2050 r., po upływie dwudziestu lat od osiągniecia wskazanego celu, firma usunie z atmosfery równowartość całkowitej emisji wyprodukowanej przez firmę od jej założenia w 1975 r.

Microsoft podkreśla też, że dla firm kluczowe powinno być osiągniecie "neutralności węglowej netto", oznaczającej usuwanie ze środowiska takiej samej ilości CO2, jaką produkują. Korporacje mogą obecnie osiągać status firmy neutralnej także poprzez zakup tzw. offsetów węglowych, różnorodnie kroki finansowe lub unikanie emisji.

Koncerny takie jak Amazon, Apple, Google (Alphabet), Microsoft czy Facebook zmagają się z coraz większymi naciskami aktywistów, rządów i grup interesów, by zredukować wpływ ich działań na klimat. Dotychczas Apple i Facebook nie podały dat planowanego osiągnięcia neutralności węglowej.

Alphabet osiągną neutralność węglową w 2007 r, a w 2017 roku firma ogłosiła spełnienie celu korzystania jedynie z zielonej energii w swoich placówkach. Nie wydaje się, by firma miała obecnie plany osiągniecia ujemnego śladu węglowego - wskazało The Information.

Apple na oficjalnej stronie podało, że obniżyło swój ślad węglowy o 35 proc. od 2015 r. W kwietniu 2018 r. firma ogłosiła, że korzysta już w pełni z energii odnawialnej w centrach danych i placówkach biurowych.

Facebook zaznaczył zaś, że w 2018 r. osiągnął 75-proc. wykorzystanie zielonej energii. W tym roku firma ma przejść całkowicie na prąd z alternatywnych źródeł.

"Naszym celem jest 75-proc. redukcja emisji CO2 do 2020 r. w porównaniu z poziomami z 2017 r. W 2018 r. osiągnęliśmy spadek o 33 proc. a w tym roku ogłosimy postępy z 2019 r." - wskazał rzecznik Facebooka.

Amazon pozostaje zaś, zdaniem The Information, w tyle za innymi koncernami. Przed 2019 r. spółka nie miała planu redukcji emisji dla swoich rozległych działań na rynku handlu elektronicznego. We wrześniu, po licznych protestach m.in. ze strony pracowników, szef firmy Jeff Bezos zapowiedział program neutralności węglowej do 2040 r., ze 100 proc. użyciem odnawialnej energii do 2030 r.