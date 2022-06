Microsoft zadba o cyberodporności w górnictwie i energetyce

Instytut Techniki Górniczej Komag podpisał z Microsoftem strategiczne porozumienie w zakresie zwiększenia poziomu zabezpieczeń cyfrowych systemów przemysłowych. Współpraca ma zapewnić zwiększoną ochronę rozwiązań z zakresu inteligentnej kopalni, internetu rzeczy, przemysłu 4.0. oraz obiegu zamkniętego gospodarki, a w efekcie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pracy górników.

Celem współpracy jest m.in. współdziałanie w obszarze rozwoju kompetencji, a także współpraca zespołów eksperckich obu organizacji w zakresie wykorzystania i rozwoju narzędzi do monitoringu, analizy oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa dla przemysłu.

Celem współpracy Instytutu Techniki Górniczej Komag z Microsoftem jest m.in. współdziałanie w obszarze rozwoju kompetencji, a także współpraca zespołów eksperckich obu organizacji w zakresie wykorzystania i rozwoju narzędzi do monitoringu, analizy oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa dla przemysłu. Microsoft będzie współpracował również w obszarze wsparcia Komagu w zakresie budowy i prowadzenia Laboratorium Badania Systemów Teleinformatycznych.

Porozumienie przewiduje działania zwiększające zdolności operacyjne Komagu, zapewniając dostęp do wiedzy i rozwiązań sprzętowo-programowych wspierających realizację badań i prac rozwojowych związanych z cyberbezpieczeństwem przemysłowym.

- Wdrażamy m.in. elektromobilność przemysłową zarówno w kopalniach węgla jak i kopalniach rud miedzi, projektujemy systemy bezpieczeństwa, pracujemy nad metodami jedno- i bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej czy też pozycjonowania maszyn górniczych w oparciu o sztuczną inteligencję. Współpraca z firmą Microsoft umożliwi nam rozbudowę kompetencji i portfolio usług w zakresie cyberbezpieczeństwa, a także wykorzystanie najnowocześniejszych technologii będących domeną tego światowego lidera rozwiązań informatycznych – mówi Dariusz Prostański, dyrektor Komagu.

- Wzbogacenie doświadczeń Instytutu o rozwiązania Microsoft daje szerokie spektrum możliwości nie tylko poprzez poszerzenie oferty dla przemysłu w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i optymalizacji procesów, ale również wesprze działalność edukacyjną ITG Komag - dodaje.

Innowacje przemysłowe

Działania mają na celu określenie możliwości stosowania produktów i usług Microsoft przez Komag w takich obszarach jak: inteligentna kopalnia, internet rzeczy, przemysł 4.0. oraz zamknięty obieg gospodarki, nad którymi Instytut prowadzi badania naukowe oraz prace rozwojowe.

- Przedsiębiorstwa przemysłowe zdają sobie sprawę z nieuchronnej potrzeby unowocześniania systemów produkcyjnych i ich właściwego zabezpieczenia. Z roku na rok rośnie liczba wdrażanych projektów z wykorzystaniem technologii internetu rzeczy (IIoT), sztucznej inteligencji i zaawansowanej analityki danych. Koncerny górnicze wiedzą, że aby optymalizować łańcuch wartości kopalni powinny być otwarte na zmiany i wdrażać nowoczesne technologie cyfrowe, również w infrastrukturze krytycznej. Szczególnego znaczenia nabiera cyberbezpieczeństwo wykorzystywanych systemów informatycznych oraz automatyki przemysłowej - komentuje Tomasz Niebylski, dyrektor ds. sektora energetycznego, telekomunikacji i produkcji Microsoftu w Polsce.

- Instytut Techniki Górniczej Komag wpisuje się w te potrzeby, prowadząc badania naukowe i prace rozwojowe z zakresu mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji procesów, a także dbając o bezpieczeństwo wykorzystywanych w górnictwie technologii. Realizowana przez Microsoft inwestycja w pierwszy region chmury obliczeniowej w Polsce otworzy dodatkowe możliwości przed sektorem - zaznacza.

Działający od 70 lat Instytut Techniki Górniczej Komag specjalizuje się w rozwiązaniach wykorzystujących narzędzia wirtualnej rzeczywistości i systemy antropometryczne do projektowania ergonomicznych maszyn i urządzeń.

Zajmuje się również opracowywaniem inteligentnych systemów sterowania opartych o algorytmy predykcyjne i sztuczną inteligencję, a także tworzeniem nowoczesnych systemów mechanicznych.

Od lat przygotowuje i wdraża również rozwiązania, które znajdują zastosowanie w innych gałęziach przemysłu.

- Porozumienie pomiędzy Instytutem Komag oraz Microsoft przyczyni się do budowania szerokiego partnerstwa z podmiotami Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, skutecznie wesprze przedsiębiorstwa nie tylko z sektora wydobywczego w budowaniu i utrzymaniu bezpieczeństwa teleinformatycznego naszego kraju. Jest to ważne szczególnie teraz, kiedy bieżące uwarunkowania geopolityczne potwierdzają bardzo mocno zachodzące od kilku lat megatrendy, w tym przede wszystkim dywersyfikację bezpieczeństwa energetycznego i cyfrowego Polski. W mojej ocenie wszelkie działania wpływające na zwiększanie potencjału i zdolności obronnych naszego przemysłu, przejawiające się chociażby bieżącą współpracą wszystkich podmiotów w ramach obsługi incydentów bezpieczeństwa, analizy podatności i mitygacji występujących ryzyk są działaniami, wpływającymi na zapewnienie bezpiecznego rozwoju naszego kraju - podkreśla Piotr Pyzik, podsekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

- Liczę na to, że współpraca Instytutu Komag oraz Microsoft wpłynie w przyszłości na zwiększenie liczby podmiotów funkcjonujących w obszarze nowych technologii na Śląsku - zaznacza.