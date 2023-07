Przejęcie producenta gier Activision Blizzard przez Microsoft 68,7 za miliarda dolarów jest już coraz bliżej. To będzie największa tego typu transakcja w historii gamingu.

Finalizacja przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft za 68,7 miliarda dolarów jest już coraz bliżej, po tym jak 12 lipca gigant z Redmond wygrał w sądzie sprawę z amerykańską Federalną Komisją Handlu, która próbowała wstrzymać transakcję.

Z kolei Komisja Europejska już w maju wydała zgodę na fuzję.

Na drodze do finalizacji fuzji pozostała jeszcze decyzja brytyjskiego organu ochrony konkurencji CMA (ang. Competition and Markets Authority).

W najgorszym wypadku, jeśli Microsoft nie porozumie się z CMA, może to oznaczać utratę rynku brytyjskiego, na którym nie będą mogły być sprzedawane gry. Jednakże, brytyjski regulator zadeklarował, że jest gotowy do podjęcia negocjacji z Microsoftem.

Jeśli Microsoftowi uda się złagodzić obawy CMA związane z potencjalnym monopolem na streaming w chmurze, transakcja prawdopodobnie zostanie sfinalizowana w najbliższej przyszłości.

To będzie największe przejęcie producenta gier w historii i jest mało prawdopodobne, aby świat gier wideo zobaczył tak dużą transakcję w najbliższym czasie. Jak podaje serwis Statista, tylko 19 przejęć lub fuzji firm z branży gier wideo w historii miało cenę przekraczającą 1 miliard dolarów. To, że te miliardowe transakcje często obejmują twórców gier mobilnych, takich jak Zynga, Supercell, King, Moonton, a ostatnio Scopely (który został kupiony za 4,9 miliarda dolarów przez Savvy Games Group, która to z kolei jest w całości własnością Arabii Saudyjskiej), nie jest przypadkiem.

Przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft będzie najdroższym zakupem producenta gier w historii.

Przychody na rynku gier mobilnych szacowane są na 92 miliardy dolarów, co oznacza 50-procentowy udział w rynku w 2022 roku, czytamy w analizie statista.com.