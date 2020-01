Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej apeluje do rządów o większe nakłady

W ciągu najbliższej dekady rządy powinny podwoić inwestycje w odnawialne źródła energii, aby zrealizować założenia "ścieżki do bezpieczeństwa klimatycznego" - ocenia Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA).

Z szacunków agencji wynika, że pod koniec dziesięciolecia odnawialne źródła energii powinny odpowiadać za 57 proc. produkcji prądu. Obecnie jest to na poziomie 26 proc. Aby osiągnąć ten cel rządy powinny przekierować część inwestycji (np. z projektów dot. paliw kopalnych) i wydać 10 bilionów dolarów na zieloną energię - ocenia IRENA.

Do 2030 roku całkowite inwestycje w tę gałąź przemysłu powinny wynosić rocznie prawie 750 mld dolarów. Obecnie jest to ok. 330 mld dolarów - podaje agencja. Zakłada też, że do 2030 roku ceny energii wiatrowej i słonecznej powinny być niższe od tej pozyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych.

IRENA to mająca siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich międzyrządowa organizacja promująca odnawialne źródła energii. Służy też jako platforma do nawiązywania międzynarodowej współpracy w tej dziedzinie.