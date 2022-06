Międzynarodowa firma z branży IT otworzyła biuro w Gdańsku

Międzynarodowa firma GlobalLogic świadcząca usługi z branży IT, otworzyła ósme biuro w Polsce. Swoją siedzibę będzie miała w jednym z biurowców w Gdańsku-Oliwie. Szef biura zapewnił, że zatrudnienie w firmie znajdzie ok. 120 osób.

We wtorek w oliwskim biurowcu Olivia Six nastąpiło oficjalne otwarcie pierwszego w Gdańsku, a ósmego w Polsce biura międzynarodowej firmy GlobalLogic.

Na początek firma planuje zatrudnić ponad stu dwudziestu inżynierów, którzy będą pracować nad najnowszymi rozwiązaniami z zakresu rozwoju systemów wbudowanych (embedded), cyberbezpieczeństwa, systemem urządzeń elektronicznych (IoT) czy komunikacji.

Szef gdańskiego oddziału firmy Kamil Świadek podkreślił, że zatrudnienie w firmie znalazło 20 osób i wciąż poszukiwani są kolejni pracownicy, którzy posiadają wąskie specjalizacje w sektorze IT. "Dla tego rodzaju ekspertów ciągły rozwój stanowi niezbędny element pracy, dlatego kładziemy na niego duży nacisk poprzez realizowane projekty, ale również akademie i indywidualne ścieżki poszerzania umiejętności" - zaznaczył.

Szansę na szybki rozwój umiejętności oraz zatrudnienie otrzymają nie tylko osoby o wieloletnim doświadczeniu, do których kierowane będą programy szkoleniowe. Zdobycie praktycznej wiedzy, niedostępnej na co dzień poza komercyjnymi projektami, będzie też możliwe dla młodych specjalistów, studentów oraz absolwentów uczelni, będących na początku swojej drogi w sektorze IT.

Jak wskazał Kamil Świadek, firma podpisała umowę o współpracy z Wyższą Szkołą Bankową i w przyszłości planuje zawarcie umów współpracy z kolejnymi trójmiejskimi uczelniami.

Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza Piotr Ciechowicz obecny na otwarciu biura, podkreślił że ekosystem biznesowy Trójmiasta to najlepsze warunki, sprawnie wdrażane narzędzia i dziesiątki aktywności, które przekładają się na rozwój firm i ekspertów różnych dziedzin, a przy tym przyczyniają się do kształtowania zrównoważonego społeczeństwa. "Współpraca z GlobalLogic pozwoli na stworzenie kolejnych kilkuset miejsc pracy, a także przyniesie nowe możliwości dla specjalistów zainteresowanych zmianą branży czy relokacją do Trójmiasta" - wskazywał.

Prezes Zarządu Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Alan Aleksandrowicz dodawał, że Trójmiasto stanowi soczewkę, która pokazuje, jakie efekty przynosi zacieśnianie relacji łączących miasto z biznesem i sektorem edukacyjnym. "Wdrażane rozwiązania i nawiązywana współpraca z firmami umożliwiają efektywne wykorzystanie potencjału lokalnego kapitału ludzkiego, a jednocześnie wdrażanie innowacji, dzięki którym Gdańsk jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się miast w Polsce" - oceniał Aleksandrowicz.

GlobalLogic to indyjska firma świadcząca usługi cyfrowe, oferująca usługi projektowania i rozwoju oprogramowania. Jest to niezależna spółka zależna Hitachi Ltd. GlobalLogic ma siedzibę w San Jose w Kalifornii. W Polsce, poza otwartym oddziałem w Gdańsku, ma jeszcze siedem innych biur m.in. we Wrocławiu, Krakowie czy Bydgoszczy.