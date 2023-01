Międzynarodowe badania naukowe na Politechnice Opolskiej wsparciem dla pacjentów

Naukowcy z Politechniki Opolskiej będą prowadzili badania nad hybrydowym wierceniem w stopach metali wykorzystywanych w lotnictwie i do produkcji implantów stosowanych w medycynie.

Do zespołu naukowców Politechniki Opolskiej dołączył prof. Rajesh Jesudoss Hynes Navasingh. Pochodzący z Indii specjalista będzie zajmował się badaniami nad hybrydową obróbką stopu Ti-6Al-4V, wykorzystywanego m.in. w lotnictwie, ale również w ortopedii do produkcji nowoczesnych implantów stosowanych do wymiany zmienionych chorobowo stawów kolanowych czy biodrowych.

Jak powiedział PAP dyrektor medyczny Jarosław Szyszka z Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, gdzie od wielu lat przeprowadzane są operacje endoprotezoplastyki stawów, badania z zakresu nowych technologii mają szerokie zastosowanie w medycynie.

"Stopy tytanu są stosowane w ortopedii ze względu na doskonałe właściwości mechaniczne, odporność na korozję i dobrą biokompatybilność. Powierzchnia endoprotezy z jednej strony powinna być idealnie gładka, aby minimalizować tarcie pomiędzy jej elementami, a od strony stykającej się z tkanką kostną powinna mieć strukturę porowatą ułatwiającą osteointegrację. Technologia Friction Stir służy m. in. modyfikowaniu powierzchni metalu i tworzeniu drobnoziarnistej struktury endoprotezy, co ułatwia adhezję i wrastanie tkanki kostnej w implant. Metoda ta może znacznie zwiększyć przeżywalność implantów w ciele ludzkim" - wyjaśnia lekarz.

W ocenie Szyszki mimo wysokiej jakości zarówno pod względem obróbki, jak i materiałów obecnie używanych do produkcji implantów technologia z pewnością nie powiedziała ostatniego słowa w tej dziedzinie.

"Jeżeli w tej chwili mówimy o potencjalnych problemach wynikających z użycia w medycynie różnego rodzaju implantów, to chodzi o jony niektórych metali, które mogą u części pacjentów wywoływać reakcje alergiczne czy też toksyczne, a także o trwałe łączenie elementu metalowego z kością. Oczywiście rozwój technologii wykorzystywanych w medycynie jest błyskawiczny i dzisiaj trudno jest stwierdzić, jak będzie wyglądała nasza praca za kilka lat i z jakich materiałów i urządzeń będziemy korzystać. Dlatego każde badania, które mogą przynieść korzyści dla pacjenta, są przez nas, praktyków, przyjmowane z dużą nadzieją" - powiedział Jarosław Szyszka.

Jak informuje Politechnika Opolska, prof. Rajesh Jesudoss Hynes Navasingh, jest w gronie 2 proc. najbardziej wpływowych naukowców na świecie, autorem 12 patentów, laureatem międzynarodowych nagród. Pełni funkcję członka rady redakcyjnej w 10 międzynarodowych czasopismach i jest recenzentem wielu międzynarodowych czasopism/konferencji indeksowanych przez SCI/Scopus. Jego pobyt na opolskiej uczelni jest możliwy dzięki wsparciu programu im. Stanisława Ulama Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.