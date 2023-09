Miękkie i tanie lądowanie na Księżycu. Mamy nowe mocarstwo kosmiczne

Indie stają się ważnym uczestnikiem światowego wyścigu kosmicznego. Wygląda na to, że zajmują miejsce po Rosji, ale mają własny model ekspansji w tej dziedzinie.

Indie dołączyły do elitarnego grona krajów, takich jak Stany Zjednoczone, Chiny i Związek Radziecki, którym udało się przeprowadzić udane lądowanie na Księżycu.

Podczas gdy Indie umacniają swoją pozycję w międzynarodowym wyścigu kosmicznym, Rosja wydaje się ustępować z grona ścisłej czołówki krajów wiodących w tej rywalizacji.

Indyjski przemysł kosmiczny jest dowodem na to, że nawet przy ograniczonych nakładach finansowych można osiągnąć sukces. Budżet projektu Chandrayaan-3 to 75 mln dolarów - niewiele jak na tę branżę.

Data 23 sierpnia 2023 r. na stałe zapisze się w historii indyjskich zmagań w obszarze eksploracji kosmosu. Tego dnia misja Chandrayaan-3 zakończyła się sukcesem, kiedy to lądownik Vikram (dosł. „Chrobry”) opadł na powierzchnię naturalnego satelity Ziemi.

Indie dołączyły tym samym do elitarnego grona krajów takich jak Stany Zjednoczone, Chiny i Związek Radziecki, którym udało się przeprowadzić udane lądowanie na Srebrnym Globie. Są też pierwszym krajem na świecie, który doprowadził do lądowania na południowym biegunie Księżyca.

Wnioski z porażki zostały wyciągnięte - sukces za drugim podejściem

Sonda księżycowa Chandrayaan-3 (dosłownie „Księżycowy Pojazd”), która oprócz lądownika Vikram posiada na swoim pokładzie łazik Pragyaan, przez blisko dwa tygodnie będzie prowadziła szereg badań nad składem powierzchni Srebrnego Globu.

Miejsce lądowania zostało wybrane nie bez przyczyny. Zdaniem naukowców tereny okołobiegunowe Księżyca mogą być kluczowe dla planowanego tam osiedlenia się ludzi. Dane zebrane podczas amerykańskiej misji księżycowej Clementine z 1994 r. wskazują, że w pobliżu biegunów mogą znajdować się duże pokłady lodu wodnego. Biorąc pod uwagę zbyt wysokie koszty transportu wody z Ziemi, samo istnienie pewnych jej ilości na Księżycu zdecydowanie przybliża nas do realizacji marzenia o kolonizacji jedynego naturalnego satelity naszej planety.

Sukces Chandrayaan-3 jednoznacznie wskazuje, że indyjscy inżynierowie i naukowcy wyciągnęli wnioski z nieudanej misji Chandrayaan-2 z 2019 r. Podobnie jak teraz, jej celem było osadzenie lądownika i łazika na powierzchni Księżyca. Przed czterema laty procedury lądowania przebiegły zgodnie z oczekiwaniami. Niestety, w odległości dwóch kilometrów od powierzchni Księżyca połączenie z lądownikiem zostało zerwane. W efekcie Chandrayaan-2 rozbił się.

Rosja traci pozycję w kosmicznym wyścigu. Gaśnie blask jednego z księżycowych mocarstw

Podczas gdy Indie umacniają swoją pozycję w międzynarodowym wyścigu kosmicznym, Rosja wydaje się ustępować z grona ścisłej czołówki krajów wiodących w tej rywalizacji.

Sukces indyjskiej misji księżycowej zbiegł się z klęską sondy kosmicznej Łuna-25, która po 11 dniach od startu miała dotrzeć na krater w okolicach południowego bieguna Księżyca. Jurij Borisow, szef rosyjskiej agencji kosmicznej, podał, że przyczyną niepowodzenia była awaria układu napędowego. Minutę po zerwaniu łączności Łuna-25 rozbiła się na powierzchni Srebrnego Globu. Była to pierwsza od 1976 r. misja księżycowa z udziałem Rosji. Wcześniej w tym roku nieudaną próbę księżycowego lądowania przeprowadzali Japończycy.

Pierwszy lot na Księżyc to dopiero początek. Indie chcą sztucznego satelity i stacji orbitalnej

Udane lądowanie na Księżycu jedynie zaostrza apetyt Indii na dalsze działania w ramach podboju kosmosu. Wiele wskazuje na to, że w 2025 r. odbędzie się pierwszy lot testowy indyjskiej kapsuły kosmicznej Gaganyaan (z sanskrytu „gagana” oznacza niebiański, a „yaana” to pojazd), kształtującej przyszłość indyjskich lotów załogowych.

Zgodnie z planami Indyjskiej Organizacji Badań Kosmicznych (ISRO) kapsuła w czasie swojej pierwszej misji załogowej będzie krążyć wokół Ziemi na wysokości 400 km przez siedem dni. Pomieści na swoim pokładzie do trzech osób.

Program Gaganyaan wykracza jednak poza wynoszenie na orbitę załogowych statków kosmicznych. W przypadku, gdy technologia i procedury okażą się zadowalające, Indie w ciągu około pięciu lat mają w planach budowę narodowej stacji orbitalnej, która stanie się domem dla trzech astronautów.

Indie pokazały, jak można podbijać tanio kosmos. I to nie jest ich ostatnie słowo

Indyjski przemysł kosmiczny jest dowodem na to, że nawet przy ograniczonych nakładach finansowych można osiągnąć sukces. Projekt Chandrayaan-3 pochłonął jedynie 75 mln dolarów. Dla kontrastu na podstawie dostępnych zamówień publicznych rosyjscy dziennikarze oszacowali, że projekt Łuna-25 pochłonął minimum 130 mln dolarów.

Nie jest to jednak dzieło przypadku. Indyjscy inżynierowie potrafią skutecznie szacować koszty i wybierają najbardziej ekonomiczne rozwiązania. Prowadzenie symulacji komputerowych, nierzadko nieograniczony czas pracy naukowców oraz ich nieadekwatne do umiejętności niskie zarobki generują ogromne oszczędności. Do umiejętnego gospodarowania kosztami należy również dodać działania rządu premiera Modiego w kierunku otwierania rynku dla prywatnych inwestorów i firm kosmicznych.

Udane lądowanie Chandrayaan-3 na Księżycu idealnie wpisuje się w wizerunek Indii przedstawianych jako wschodzące mocarstwo gospodarcze i technologiczne. Największa demokracja świata z pewnością nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa przy podboju kosmosu.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma