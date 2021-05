Mięso z bioreaktora z dostawą do domu już w Singapurze

Singapurski popularyzator mięsa hodowanego w laboratorium w kolejny sposób skraca drogę do konsumentów. Dzięki współpracy z platformą Foodpanda po kurczaka powstałego w procesie replikacji komórek nie trzeba już fatygować się do specjalnych restauracji. Zamiast tego od niedawna jest on dostarczany bezpośrednio do domów Singapurczyków.