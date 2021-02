Mieszkańcy wsi Jezero wspólnie obejrzą lądowanie łazika w kraterze Jezero na Marsie

W czwartek wieczorem mieszkańcy Jezera, małej wsi w Bośni i Hercegowinie, zbiorą się w lokalnej szkole, by wspólnie oglądać lądowanie łazika Perseverance na Marsie. Łazik NASA ma wylądować w kraterze Jezero, nazwanym tak od tej miejscowości.

W marsjańskim kraterze o średnicy 49 km, w którym ma wylądować największy jak dotąd wysłany na Czerwoną Planetę łazik, najprawdopodobniej znajdowało się kiedyś jezioro ciekłej wody.

Międzynarodowa Unia Astronomiczna nadała w 2007 r. kraterowi nazwę Jezero, wybierając ją z 80 innych propozycji.

W wielu językach słowiańskich, w tym w serbskim, bośniackim, chorwackim, słoweńskim i czeskim, "jezero" znaczy "jezioro".

We wrześniu 2019 r. amerykański ambasador w Bośni i Hercegowinie Eric Nelson przekazał kierującej lokalnym samorządem Sneżanie Rużiczić list od NASA potwierdzający, że marsjański krater został nazwany od bośniackiej miejscowości.

"By stworzyć i wspierać misję tak złożoną i ambitną jak program Mars 2000 potrzeba grona międzynarodowych ekspertów. Jestem dumny, że możemy teraz uznać mieszkańców Jezera w Bośni i Hercegowinie za honorowych członków naszej drużyny. Wspólnie odkryjemy jedno z najbardziej urzekających naukowo i pogodnych miejsc na Marsie" - napisał kierujący marsjańską misją James Watzin z NASA.

Położone w Republice Serbskiej, jednej z dwóch części Bośni i Hercegowiny, Jezero od czasów wojny w tym kraju w latach 90. XX wieku boryka się z wieloma problemami, w tym ubóstwem i dużym bezrobociem - pisze agencja Associated Press. Wielu mieszkańców liczy na to, że marsjańska misja przyciągnie do Jezera turystów, którzy mogliby wypoczywać nad sąsiadującym z miejscowością jeziorem Plivsko.



"Kiedy pierwszy raz usłyszałem w telewizji, że NASA nazwała krater na Marsie na cześć naszej miejscowości, byłem zdziwiony, ale pomyślałem sobie: w końcu spotyka nas coś dobrego; może to znak, że po latach trudności w końcu ruszymy do przodu" - powiedział reporterce AP jeden z mieszkańców Jezera. Dodał, że lądowanie łazika jest bardzo ważne dla lokalnej społeczności.

Rużiczić ma nadzieję, że w Jezerze uda się np. organizować oparte na motywie badań kosmicznych obozy dla dzieci z całej Bośni, kraju, w którym podziały etniczne są bardzo silne. Niestety z powodu pandemii koronawirusa nie mogło się odbyć kilka planowanych w związku z lądowaniem łazika wydarzeń, mieszkańcy spotkają się jednak wieczorem w jedynej we wsi szkole podstawowej, by wspólnie obejrzeć wydarzenie.

Transmitowane na żywo lądowanie łazika Perseverance (ang. Wytrwałość) potrwa kilkanaście minut i rozpocznie się o godz. 21.38 czasu polskiego. Celem misji Mars 2020 jest prowadzenie badań zamieszkiwalności planety, czyli szukanie ewentualnych śladów dawnego życia mikrobiologicznego na Marsie, a także badanie gruntu i możliwości przeprowadzenia przyszłej misji załogowej.