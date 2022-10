Mieszkańcy zagrożonej zatopieniem wyspy Tuwalu chcą stworzyć jej kopię w świecie wirtualnym

Położoną na Oceanie Spokojnym wyspę Tuwalu stopniowo znika pod wodą i prawdopodobnie do końca stulecia zostanie ona całkowicie zatopiona. Czy wraz z nią zginie też tożsamość i dziedzictwo kulturowe tej wyspy? Żeby temu zapobiec, mieszkańcy Tuwalu chcą stworzyć “cyfrową kopię” swojej małej ojczyzny.

O pomyśle stworzenia wirtualnej kopii tuwali powiedziała w czwartek podczas konferencji State of the Pacific w Australii dr Eselealofa Apinelu, była prokurator generalna Tuwalu, a obecnie wysoki komisarz na Fidżi. W swoim wystąpieniu stwierdziła, że wobec kryzysu klimatycznego, który powoduje podnoszenie się poziomu wody w oceanach, Tuwalczycy potrzebują mieć coś, przy czym będą mogli trwać. "Kiedy to się w końcu stanie i Tuwalu przestanie istnieć, jedyne co nam zostanie, to ten wirtualny świat. Powinniśmy móc zapamiętać Tuwalu takie, jakie jest teraz, póki jeszcze istnieje" - powiedziała prawniczka. I zasugerowała, że kultura i narodowe dziedzictwo Tuvalu mogłyby zostać zapisane jako "cyfrowy bliźniak" mieszczący się gdzieś w metawersum. "Musi zostać gdzieś zapisane, że był taki kraj, który nazywał się Tuwalu. To nasza ostatnia deska ratunku - zachować wyspę dla kolejnych pokoleń Tuwalczyków w postaci cyfrowej" - stwierdziła Eselealofa Apinelu.

Przedstawicielka ginącej wyspy wezwała też władze pobliskich krajó, w tym Australii, aby zawczasu umożliwiły mieszkańcom Tuwalu osiedlanie się na ich terytoriach, aby mogli poszukać nowych domów, zanim fale oceanu zmuszą ich do ucieczki. "Australia i Nowa Zelandia zawsze były naszymi najbliższymi partnerami, oferowały Tuwalczykom możliwość edukacji i pracy, ale przepisy migracyjne niczego nie ułatwiają. Dobrze by było, gdyby prawo było bardziej przyjazne dla mieszkańców mniejszych wysp, tak aby mogli przyjechać do tych krajów i zorientować się, gdzie będą mogli godnie żyć. Tuwalczycy potrzebują wsparcia, aby mogli budować swoją przyszłość, a nie ciągle tylko drżeć ze strachu przed wzrostem poziomu morza" - stwierdziła.

Minister spraw zagranicznych Tuwalu Simon Kofe już w zeszłym roku informował, że jego kraj szuka legalnych sposobów pozostania państwem, gdy wyspa przestanie istnieć. Do jego wypowiedzi nawiązała teraz dr Apinelu. "Jeśli pozwolimy ludziom na stopniową migrację, we własnym tempie, zgodnie z prawami poszczególnych krajów, do których chcą wyemigrować,będzie znacznie łatwiej niż spakować cały naród naraz i przenieść nie wiadomo dokąd" - podkreśliła. (PAP Life)

agf/ gra/

