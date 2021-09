Migracja do chmury dla jednorazowej oszczędności to błąd

Firma doradcza Accenture w nowym raporcie „Ever-ready for Every Opportunity: How to Unleash Competitiveness on the Cloud Continuum" zidentyfikowała grupę organizacji, które traktują chmurę jako nowy model operacyjny. Pozwala im on na bieżąco redefiniować sposób działania przy wykorzystaniu wielochmurowych możliwości - w chmurze publicznej, prywatnej czy tzw. cloud edge’u - zwiększając przy tym wartość biznesową, znacznie wykraczającą poza redukcję kosztów.

Raport ujawnia, że chociaż organizacje planują migrację ponad dwóch trzecich swoich „workloadów” do chmury średnio w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat, to tylko połowa z nich wykorzystuje pełny potencjał chmury w jej różnych formach.

Accenture określa organizacje przodujące w wykorzystaniu chmury jako „continuum competitors". Przedsiębiorstwa te, stanowiące - w zależności od regionu - około 12-15 proc. respondentów.

Badanie zostało przeprowadzone na przełomie 2020 i 2021 roku za pomocą ankiet wśród prawie 4000 przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej zarówno z działów IT, jak i nieinformatycznych, w 25 krajach i 16 branżach.