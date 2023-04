Mikroprocesory z Indii? Przyjdzie na nie jeszcze poczekać

Rząd indyjski stara się przyciągnąć do kraju inwestycje w produkcję półprzewodników będących podstawą zaawansowanej elektroniki. Jednak trwające od półtora roku zabiegi na razie natrafiają na liczne przeszkody.

Najnowszą odsłoną perypetii związanych z przemysłem półprzewodnikowym w Indiach są kłopoty Vedanta Resources. Spółka specjalizująca się dotychczas w przemyśle wydobywczym weszła w joint venture z tajwańskim Hon Hai Precision Industry, znanym też jako Foxconn. To przedsiębiorstwo jest z kolei jednym z największych producentów iPhonów na świecie i ma swoje zakłady również na subkontynencie. Wspólnie planują budowę odlewni półprzewodników za ponad 13,6 mld dolarów.

Wielka indyjsko-tajwańska inwestycja stanęła pod znakiem zapytania

Żaden z dwóch partnerów nie miał jednak technologii ani doświadczenia w wytwarzaniu chipów. Indyjska prasa donosiła nieoficjalnie o rozmowach ze zdominowanym przez emiracki kapitał Global Foundries oraz europejskim STMicroelectronics jako możliwymi partnerami technologicznymi. Wedle The Economic Times of India negocjacje utknęły jednak w połowie kwietnia w martwym punkcie ze względu na różnice co do zakresu transferu technologii do tajwańsko-indyjskiej spółki, długość trwania partnerstwa (STMicroelectronics preferowała podobno klauzulę typu „sunset”, zakładającą automatyczne rozwiązanie umowy biznesowej po 5-10 latach) oraz nieporozumienia co do wysokości środków, które każda ze stron powinna zainwestować w przedsięwzięcie. Przyszłość inwestycji stanęła pod znakiem zapytania także ze względu na duże zadłużenie Vedanty oraz niepewność co do uzyskania grantów rządowych.

Indyjskie władze wdrażają plan zachęt inwestycyjnych

Te zaś są kluczowe ze względu na olbrzymie koszta projektów związanych z produkcją półprzewodników i mikroprocesorów. Dlatego w grudniu 2021 r. rząd indyjski ogłosił opiewający na 10 mld dolarów plan zachęt inwestycyjnych dla firm, które zdecydują się na budowę zakładu produkcyjnego półprzewodników w tym kraju. New Delhi podjęło taką decyzję, by przyciągnąć przemysł stojący u podstaw wielu branż, od nowoczesnego uzbrojenia, produkcji smartfonów, energetyki odnawialnej, elektromobilności aż po centra przechowywania danych.

Konsorcja mogły się ubiegać o zwrot połowy kosztów inwestycji pod warunkiem pozyskania partnera mającego udokumentowane doświadczenie w produkcji chipów o grubości od 65 do 28 nm. Dodatkowo poszczególne indyjskie stany często proponowały inwestorom zwrot kolejnych 10-25 proc. kosztów inwestycji w postaci grantów, jeśli firmy z sektora zdecydowałyby się na postawienie zakładów na ich terytorium.

Ze względu na brak renomowanego partnera technologicznego projekt Vedanty-Foxconnu może stanąć pod znakiem zapytania, bowiem bez niego nie uzyska finansowania rządowego. Niezależnie od trudności w rozmowach z STMicroelectronics urzędnicy rządowi w anonimowych wypowiedziach dla mediów powątpiewają w rzetelność kosztorysu, który może być znacznie przeszacowany.

To nie jedyne kłopoty branży półprzewodników w Indiach. Niedawno zainicjowano budowę linii produkcyjnej w stanie Karnataka. Liderem projektu jest w tym przypadku Tower Semiconductor. Jednak po przejęciu tej izraelskiej firmy przez amerykański Intel, indyjską inwestycję wstrzymano.

Jeszcze kilkanaście miesięcy temu wydawało się, że Indie szybko staną się jednym z ośrodków produkcji półprzewodników. Podpisano porozumienia międzyrządowe oraz między organizacjami biznesowymi z Indii i USA. W 2021 ogłoszono inicjatywę na rzecz odpornych łańcuchów dostaw między Indiami, Japonią i Australią. Waszyngton zaś ogłosił Chip4, sojusz technologiczny liderów branży z USA, Japonii, Korei i Tajwanu.

Obecnie jednak przyszłość Indii jako centrum produkcyjnego chipów nie jest tak oczywista. Na przeszkodzie staje duża globalna konkurencja o ściągnięcie inwestycji tego rodzaju do Ameryki Północnej, Europy lub Azji Wschodniej, rosnące koszta pożyczania kapitału oraz ryzyko wystąpienia względnej nadprodukcji chipów na świecie.

