Miliardowe inwestycje z USA w Polsce to nie fikcja. Przynajmniej w świecie cyfrowym

Chmura obliczeniowa w polskim biznesie nie cieszy się na razie dużą popularnością, ale sporo mogą zmienić inwestycje dwóch amerykańskich gigantów cyfrowych - firm Microsoft i Google. Obydwie zamierzają wybudować pod warszawą centra danych, obsługujące regiony chmurowe wykraczające poza Polskę. Łącznie mają do nas dzięki temu napłynąć inwestycje za około 3 mld dolarów.

- Duża część naszej gospodarki jest objęta regulacjami. Takie sektory jak bankowość, ubezpieczenia, rynki kapitałowe, jak cała administracja publiczna, je mają: używanie chmury i przede wszystkim przechowywanie danych poza terytorium Polski jest niedopuszczalne. My przez tę decyzję inwestycyjną, budując potężne centra przetwarzania danych wokół Warszawy, spełnimy ten warunek, że dane Polaków nie opuszczą terytorium kraju. To odblokowanie dużego kawałka rynku - zwraca uwagę Paweł Jakubik.Bliższe umiejscowienie centrów danych poprawia także warunki techniczne korzystania z nich.- Jest taki wskaźnik latency, czyli opóźnienia w przesyle danych. Jeżeli ma się chmurę blisko siebie, te potężne instalacje, to ten wskaźnik opóźnienia spada. Kiedy odbiera się usługi na przykład z Dublina, latency sięga 50-60 milisekund. W przypadku data center pod Warszawą opóźnienie spadnie do około 2-3 milisekund, co przyspieszy bardzo pracę systemów informatycznych, pracę programistów, deweloperów, którzy w tej chmurze będą tworzyć rozwiązania- tłumaczy Paweł Jakubik, dodając: - Będzie też szybszy „time to market”, czyli przeciętny Kowalski odczuje, że będzie krótszy czas wytwarzania nowych usług wokół niego - bankowości internetowej, ubezpieczeń sprzedawanych w modelu internetowym czy usług cyfrowych dla obywateli. Dzięki tej inwestycji to opóźnienie będzie zredukowane do minimum.Całą inwestycję Microsoftu rozłożono na siedem lat, a pierwsze usługi uruchomione z wykorzystaniem infrastruktury w Polsce będa dostępne po dwóch latach od jej rozpoczęcia. Oprócz samego postawienia i uruchomienia centrów danych przedsięwzięcie obejmuje również podnoszenie kompetencji polskich programistów i deweloperów - tak, by za dwa lata byli gotowi do wykorzystania pełnych możliwości chmury Microsoftu.- Mamy ambicję, żeby w ciągu dwóch lat dotrzeć do 150 tys. programistów - zapowiada Paweł Jakubik.To istotne, gdyż brak kompetencji oraz świadomości co do tego, jakie praktyczne możliwości daje chmura, blokowały dotychczas w dużym stopniu jej wdrażanie w biznesie. Według statystyk Eurostatu (odsetek przedsiębiorstw o co najmniej 10 pracownikach, które wykorzystują rozwiązania chmurowe) Polska z wynikiem 11 proc. za 2018 rok plasuje się w ogonie Unii Europejskiej, wyprzedzając jedynie Rumunię i Bułgarię. Zestawieniu przewodzą kraje północy Europy: Finlandia - 65 proc., Szwecja - 57 proc. oraz Dania - 56 proc.- W tym kontekście chciałbym zwrócić uwagę na delikatny paradoks. Z punktu widzenia biznesowego rzeczywiście adaptacja do rozwiązań chmurowych odbywa się stosunkowo powoli, natomiast bardzo często te same osoby, które decydują o wdrożeniach chmurowych, korzystają ogromnie z chmury w rozwiązaniach prywatnych - zauważa Tomasz Staszelis, Chief Digital Officer w Grupie Polpharma.Według niego jednym z kluczowych elementów w przezwyciężeniu obaw wobec korzystania z chmury po biznesowej stronie jest więc edukacja. - Nie sądzę, żebyśmy tu mieli wielkie bariery technologiczne dzisiaj, mamy natomiast bariery co do świadomości, co do akceptacji pewnych rozwiązań - stwierdza Staszelis.- Świadomość istnienia chmury, jakby potrzeby migracji do chmury istnieje. Problem, jaki widzę, jest taki, że nie zawsze jesteśmy jako przedsiębiorcy w stanie wyobrazić sobie, jakie korzyści z migracji do chmury możemy odnieść... - ocenia Magdalena Chudzikiewicz, z zarządu firmy Polska Press Grupa.Jej zdaniem potrzebne są więc zakrojone na dużą skalę działania edukacyjne zarówno wśród kadry menedżerskiej przedsiębiorstw, jak i działów IT.- Z punktu widzenia zarządu chmura często kojarzy się z bardzo wysokimi wydatkami i ze zmianą sposobu pracy, z dużym wysiłkiem po stronie IT w kwestii przygotowania produktów i ich wytwarzania. To pewne bariery, które bardzo chętnie byśmy właśnie z dostawcami rozwiązań chmurowych przeskakiwali - zaznacza.Wbrew pozorom to właśnie działy IT mogą być często tymi częściami firmy, które najmocniej opierają się wdrożeniu technologii cloud computingu.- Wejście w technologie chmurowe oznacza, że te osoby, które dotychczas pracowały w naszym IT, już nie do końca są tymi, które nam będą potrzebne za jakiś czas. Nie ma znaku równości między administratorem naszego środowiska on-premise z osobami, które mają się teraz zająć np. DevOpsami. To zupełnie inny zestaw kompetencji, inne technologie - to gigantyczna zmiana kulturowa - ocenia Krzysztof Radziwon, szef zespołu ds. zarządzania ryzykiem i management consulting w firmie doradczej KPMG.Jak dodaje, potrzeba naprawdę dużej determinacji w organizacji - i po stronie IT , i po stronie biznesu - by przestawić zwrotnicę i pojechać w kierunku chmury obliczeniowej. - Osoby z IT często nie czują się z tym komfortowo, bo ich miejsca pracy są zagrożone. To nowy etap edukacji, fantastyczne wyzwanie dla nich, ale również dla firmy, żeby ich przekonać, że to właściwy kierunek - uważa Krzysztof Radziwon.Przy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw trzeba zadbać , by kadry były na nią gotowe. - Namawiamy nasze koleżanki i kolegów, żeby podnosili swą eksperckość i naprawdę korzystali z dobrodziejstw tego, co zapewniają dostawcy chmurowi - opowiada Robert Pławiak, CEO Intelligent Logistic Solutions oraz IT Shared Services w Grupie Pelion, specjalizującej się w dystrybucji leków.Tym bardziej, że wybuch pandemii COVID-19 był czynnikiem, który wręcz przyspieszył transformacje cyfrowa firm, ośmielił do bardziej odważnych działań na tym polu.- Myślę, że nie będzie takiego świata, jaki mieliśmy przed wybuchem pandemii - twierdzi Robert Pławiak. - Teraz bardzo szybko podążamy za zmianą, czyli bardzo szybko zmieniamy to, co mamy w głowach, na realne działania. Wcześniej digitalizacje przeprowadzano rtak, że musiał być najpierw projekt i musiała być grupa osób, która się go podejmie; teraz działamy dużo szybciej.- Wszyscy mówią, że świat już nie będzie taki, jak przed kryzysem. Ja bardzo bym chciał, żeby informatycznie świat nie wrócił stanu sprzed kryzysu, bo w świecie technologii widzieliśmy wiele zahamowań i blokad - mówi Paweł Jakubik. - Zadbajmy, żeby większość tej otwartości wokół technologii z nami została. Będzie nam łatwiej.