Miliardy euro na polskie projekty badawczo-rozwojowe

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) wspiera realizację projektów badawczo-rozwojowych, innowacyjnych oraz takich, które zwiększają konkurencyjność polskiej gospodarki. Z programu będą mogli skorzystać m.in. przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw z instytucjami z sektora nauki lub z organizacjami pozarządowymi.

FENG to bardzo duży program, z budżetem w wysokości 7,9 mld euro – mówi Karolina Lesyng, ekspertka ds. funduszy europejskich w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), które jest jedną z instytucji realizujących ten program.

Jest on adresowany m.in. do przedsiębiorstw oraz do konsorcjów firm z jednostkami naukowymi lub z organizacjami pozarządowymi. Nabory wniosków o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki już trwają.

W ramach jednego z konkursów w programie, tzw. Ścieżki Smart, w jednym wniosku można wystąpić o dofinansowanie na wszystkie elementy innowacyjnych projektów m.in. na: prace badawczo-rozwojowe, służącą im infrastrukturę, wdrożenie innowacyjnego produktu na rynek, jego promocję na rynkach zagranicznych i na podniesienie kompetencji pracowników.

Jego celem jest wspieranie programów badawczo-rozwojowych, zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki i polskich firm.

- Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki jest następcą programów „Inteligentny Rozwój” i „Innowacyjna Gospodarka”, które były realizowane w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz 2007-2013 – mówi Karolina Lesyng, ekspertka ds. funduszy europejskich w NCBR.

Jeden wniosek na wszystko – to nowość i duże ułatwienie dla ubiegających się o dofinansowanie

Różni się jednak od wcześniejszych programów – jak dodaje przedstawicielka NCBR - m.in. tym, że w ramach tzw. Ścieżki Smart w jednym wniosku można wystąpić o dofinansowanie na wszystkie etapy i elementy innowacyjnych projektów tj. na: prace badawczo-rozwojowe, służącą im infrastrukturę, wdrożenie innowacyjnego produktu na rynek, jego promocję na rynkach zagranicznych, podniesienie kompetencji pracowników, jak również na inwestycje związane z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych, czy z zazielenieniem przedsiębiorstw.

- W „Inteligentnym Rozwoju” i „Innowacyjnej Gospodarce” trzeba było na każdy z tych elementów składać osobne wnioski o dofinansowanie – przypomina Karolina Lesyng.

To jednak nie wszystko, bo Ścieżka Smart jest modułowa, to znaczy składa się z siedmiu modułów (prace badawczo-rozwojowe, infrastruktura B+R, wdrożenie produktu na rynek, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, kompetencje i internacjonalizacja) i przedsiębiorca sam wybiera, z których z nich chce skorzystać. Dla dużych przedsiębiorców samodzielnie ubiegających się o wsparcie obowiązkowy jest moduł dotyczący przeprowadzenia prac badawczo – rozwojowych.

Zobacz cały wywiad z Karoliną Lesyng z NCBR:

Warto też wiedzieć, że w ramach programu FENG dofinansowanie mogą otrzymać nie tylko ci, którzy mają już duże doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych, ale także te firmy, które przymierzają się do pierwszego takiego projektu.

Duże zainteresowanie ze strony przedsiębiorców

Nabory wniosków o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki już trwają. Zainteresowanie nimi jest duże.

- Jesteśmy już po zakończeniu pierwszego naboru do Ścieżki Smart – mówi Karolina Lesyng z NCBR. – Ten nabór adresowany był do dużych firm samodzielnie występujących o wsparcie. Złożono w nim 134 wnioski na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 2 mld zł.

Z kolei w webinariach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, poświęconych programowi FENG, uczestniczyło przeszło 1,4 tys. osób. Bardzo dużo pytań wpłynęło do NCBR poprzez infolinię. To zaś oznacza, że chętnych do skorzystania z tego programu z pewnością nie będzie brakowało.

Informacje o trwających konkursach w ramach programu FENG są dostępne na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.