Milion zeznań złożonych przez Twój e-PIT

Milion deklaracji złożyli podatnicy za pośrednictwem usługi Twój e-PIT - przekazało w środę PAP Ministerstwo Finansów. W 2022 r. Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała zeznania roczne za ub.r. dla blisko 23,3 mln podatników.

Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Magdalena Rzeczkowska podkreśliła, że usługa Twój e-PIT cieszy się niesłabnącą popularnością. "Mamy już milion złożonych zeznań. Cieszymy się, że podatnicy tak chętnie korzystają z naszych e-rozwiązań. Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych klientów. Oferujemy im nowoczesne usługi, które spełniają ich oczekiwania. Stawiamy na cyfryzację, dzięki której coraz więcej spraw podatkowych można załatwiać przez internet" - wskazała.

Zastępczyni szefowej KAS Anna Chałupa zauważyła, że dzięki usłudze Twój e-PIT podatnicy mogą w wygodny i bezpieczny sposób, złożyć zeznanie, bez konieczności wychodzenia z domu. "W ramach usługi mają dostęp do historii swoich e-PITów, a także do innych naszych e-usług oferowanych przez e-Urząd Skarbowy. Co ważne, rozliczając się elektroniczne dostaną szybciej zwrot podatku - urząd skarbowy zwróci im nadpłatę w ciągu 45 dni" - wyjaśniła.

Resort finansów poinformował, że w 2022 roku Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała na podstawie posiadanych przez siebie danych zeznania roczne za 2021 r. dla 23 295 876 podatników.

Wyjaśniono, że z ponad 1 mln PIT-ów złożono: 843,5 tys. deklaracji PIT-37; 117,8 tys. deklaracji PIT-28; 26,9 tys. deklaracji PIT-38; 6,6 tys. deklaracji PIT-36; 6,9 tys. oświadczeń PIT-OP.

Dostęp do usługi Twój e-PIT możliwy jest wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy na stronie podatki.gov.pl. Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się: Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną oraz aplikację mObywatel. Umożliwia to skorzystanie Twojego e-PIT oraz innych usług skarbowych. Do samej usługi można zalogować się także danymi podatkowymi.

Ministerstwo przekazało, że do uruchomionego 1 lutego 2021 r. e-Urzędu Skarbowego podatnicy logowali się już ponad 58,4 mln razy. W tym czasie złożono ponad 82 tys. pism ogólnych, a ZAW-NR ponad 18,2 tys. razy.

Dodano, że dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w e-Urzędzie Skarbowym dostępne jest również zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3. Do tej pory z tego rozwiązania skorzystano prawie 103 tys. razy. Ponadto w e-US klienci KAS mają dostęp m.in. do wykazu mandatów karnych. Z tej możliwości skorzystano już ok. 3,4 mln razy. Można również realizować płatności online do organów podatkowych i zobaczyć historię wpłat.

Przypominano, że informacje związane z rozliczeniem podatku PIT za 2021 r., podatnicy znajdą na stronie podatki.gov.pl w dedykowanej zakładce Twój e-PIT.