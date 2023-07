40 proc. studentów nie kończy wybranego kierunku, rezygnuje ze studiów w ich trakcie. Ograniczenie tego zjawiska w ramach budowania potencjału polskich uczelni to jedno z działań przewidzianych w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).

Wsparciem szkolnictwa wyższego w ramach FERS zawiaduje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), które już prowadzi pierwsze nabory w konkursach adresowanych do uczelni wyższych.

- W tym roku uruchomimy jeszcze nabory w trzech kolejnych konkursach w ramach FERS – mówi w rozmowie z WNP.PL Anna Marciniak, ekspertka NCBR ds. funduszy z obszaru szkolnictwa wyższego.

Najbliższy z nich ruszy w lipcu i będzie wspierał kształcenie na potrzeby gospodarki. Z kolei w sierpniu rozpocznie się nabór do konkursu, który ma zachęcić uczelnie do tworzenia oferty dla osób, które już pracują i chcą się przekwalifikować lub podnieść swoje kwalifikacje.

Część programu FERS, adresowana do uczelni wyższych (ale także do instytutów naukowych, prowadzących szkoły doktorskie), jest następcą tzw. POWER-a, czyli Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którego uczelniom nie trzeba przedstawiać.

- Bardzo wiele działań, które uczelnie realizowały w ramach programu POWER, będą mogły kontynuować, korzystając z dofinansowania z programu FERS – mówi Anna Marciniak, ekspertka NCBR ds. funduszy z obszaru szkolnictwa wyższego. – Bo ten nowy program też umożliwia tworzenie nowych kierunków studiów, modyfikację istniejących programów i również wspiera poprawę dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami. Są także środki na umiędzynarodowienie uczelni. Nadal będzie wspierana też edukacja ustawiczna, czyli uczenie się przez całe życie.

Ale między obydwoma programami jest też trochę różnic. W FERS nie będzie tak szerokiej oferty dla doktorantów i wspierania działań uczelni skierowanych do dzieci i młodzieży oraz do seniorów (w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku).

- Teraz, zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, będziemy skupiać się bardziej na osobach funkcjonujących na rynku pracy, na ich przekwalifikowywaniu się czy podnoszeniu kwalifikacji – tłumaczy ekspertka NCBR.

Unijne środki na kształcenie specjalistów dla konkretnych branż

Priorytetem tej części FERS ma być kształcenie specjalistów na potrzeby gospodarki (dla konkretnych branż) i regionalnych rynków pracy. – Jeśli więc uczelnia będzie tworzyć nowy kierunek i chce uzyskać na ten cel dofinansowanie z programu, to musi to być kierunek wynikający z potrzeb gospodarki, kształcący specjalistów dla konkretnych branż i uwzględniający potrzeby regionalnych rynków pracy – wskazuje Anna Marciniak.

Wsparcie uczelni w ramach FERS będzie mieć też na celu ograniczenie pogłębiającego się obecnie zjawiska tak zwanego drop-out’u. Polega ono na nie kończeniu przez studentów wybranego kierunku, na rezygnacji ze studiów w ich trakcie. To zjawisko dotyka aż 40 proc. studentów.

– Chcielibyśmy, żeby uczelnie w swych projektach realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego uwzględniały też działania, których celem jest niwelowanie skali drop-outu – wyjaśnia przedstawicielka Narodowego Centrum Badan i Rozwoju.

Zobacz cały wywiad z Anną Marciniak, ekspertką NCBR:



Nabory do dwóch pierwszych konkursów, prowadzonych przez NCBR w ramach FERS, już trwają. Jeden z nich nosi nazwę „Kształcenie na potrzeby branż kluczowych” (nabór wniosków trwa do 10 lipca br.), a drugi – „Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej dydaktykę” (nabór do 17 lipca br.).

- W tym pierwszym konkursie wskazaliśmy nie konkretne kierunki studiów, ale branże, na których potrzeby uczelnie mają kształcić specjalistów – mówi Anna Marciniak. – To energetyka odnawialna, lotnictwo, kosmonautyka, rolnictwo i przemysł spożywczy, a także transport.

W tym roku NCBR uruchomi jeszcze trzy konkursy, a pierwszy z nich już w lipcu

W ramach konkursu „Kształcenie na potrzeby branż kluczowych” uczelnie mogą pozyskać nie tylko środki na utworzenie nowego kierunku czy modyfikację istniejącego, ale także na wszelkiego rodzaju elementy praktyczne oraz na podnoszenie kompetencji wykładowców uczących na tych kierunkach i wspomniane już działania ograniczające zjawisko drop-outu.

Drugi z uruchomionych konkursów ma obejmować także wsparcie doktorantów jako przyszłych dydaktyków.

W tym roku NCBR uruchomi jeszcze trzy konkursy w ramach tej części FERS, która jest adresowana do uczelni wyższych i instytutów naukowych. Pierwszy z nich rusza w lipcu i będzie wspierał kształcenie na potrzeby gospodarki. W tym naborze nie zostaną wskazane konkretne branże.

Z kolei w sierpniu rozpocznie się nabór do konkursu, który ma zachęcić uczelnie do tworzenia oferty dla osób, które już pracują i chcą się przekwalifikować lub podnieść swoje kwalifikacje.

Zaś pod koniec roku planowane jest uruchomienie naborów mających wspierać projekty uczelni poprawiające ich dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Ta dostępność w przypadku polskich uczelni wyższych jest bowiem wciąż niewystarczająca.

Trwają również konsultacje społeczne na temat założeń pierwszego konkursu w ramach FERS dotyczącego zwiększania dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami