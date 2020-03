Miliony samochodów marek Toyota, Hyundai i Kia są narażone na ataki hakerów, którzy przez błędy szyfrowania w popularnej funkcji zabezpieczającej przed kradzieżą pojazdu mogą kopiować cyfrowe klucze odblokowujące dostęp do samochodu i rozruchu silnika.

Błędy kryptograficzne w immobilizerach pojazdów popularnych marek motoryzacyjnych zostały wykryte przez ekspertów z belgijskiego uniwersytetu katolickiego w Leuven i brytyjskiego uniwersytetu w Birmingham. Problemy wskazane przez badaczy w szczególności dotyczą systemu szyfrowania DST80 dostarczanego przez firmę Texas Instruments.

Według naukowców potencjalny atakujący wyposażony w niedrogi transmiter typu Proxmark RFID może po zbliżeniu się do klamki samochodu wyposażonego w system DST80 wykraść z systemu pojazdu wystarczającą ilość danych, by odczytać klucz zabezpieczający dostęp do auta, a w rezultacie - wykorzystać go do uruchomienia silnika.

Eksperci w swoim opracowaniu naukowym wskazali, że problem dotyczy samochodów takich jak Toyoty Yaris, Auris Camry, Corolla, RAV4, a także Kia Optima, Soul i Rio. W przypadku Hyundaia zagrożenie dotyczy modeli 110, 120 i 140. Wady posiada również system kryptograficzny działający w samochodach Tesla Model S z 2018 roku. Jeśli chodzi o te pojazdy, jak donosi magazyn "Wired", zespół badawczy poinformował ich producenta o problemie, a firma Elona Muska przygotowała naprawczą aktualizację oprogramowania Tesli, która ma uniemożliwiać atak na jej samochody.

"Wired" podaje, że istnienie podatności bezpieczeństwa systemu DST80 potwierdziła Toyota. Producent ten zaznaczył jednak, że niebezpieczeństwo dotyczy głównie starszych modeli jego samochodów, przede wszystkim tych z rocznika 2011. Kia nie odpowiedziała na prośbę magazynu o komentarz, podobnie jak firma Texas Instruments.