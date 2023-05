Mimo wzrostu przychodów, OPTeam powiększa straty

To zapewne nie był łatwy kwartał dla podrzeszowskiej spółki z branży IT. OPTeam o milion złotych powiększy straty.

Zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym OPTeam, w pierwszym kwartale tego roku grupa znacząco zwiększyła przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, osiągając 16,7 mln zł. Za pierwsze trzy miesiące 2022 r. było to 12,3 mln zł. Strata z działalności operacyjnej wyniosła z kolei 3,3 mln zł, gdy rok temu było to 2,2 mln zł.

Strata netto w okresie od początku stycznia do końca marca 2023 roku wyniosła 3,2 mln zł, gdy rok temu było to 2 mln zł.

Grupa OPTeam prowadzi działalność w zakresie sprzedaży oprogramowania własnego i obcego, świadczy również usługi wdrożeniowe i integracyjne systemów i sprzętu komputerowego. Grupa dostarcza rozwiązania IT dla przedsiębiorstw, instytucji publicznych i szkół wyższych.

Według zarządu, do najważniejszych czynników, które mogą wpłynąć na działalność grupy OPTeam i osiągane przez nią wyniki, zaliczyć można m.in. nastawienie potencjalnych klientów do kwestii inwestycji w IT w kontekście ogólnej sytuacji ekonomicznej i­ ryzyko przesuwania w czasie przez potencjalnych klientów decyzji o ich inwestycjach w IT.

Grupę OPTeam tworzą dwie spółki: ­ OPTeam S.A.­ i spółka zależna nAxiom. Do największych udziałowców należą Janusz Bober - 17,44 proc., Andrzej Pelczar - 17,44 proc., Ryszard Woźniak 17,61 proc., Wacław Irzeński 17,44 proc. oraz Leon Marciniec 6,99 proc.