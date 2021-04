Mindgram pozyskał 8,5 mln zł na rozwój w Polsce

8,5 miliona złotych w rundzie pre-seed dla Mindgram - start-upu znanej psycholożki Małgorzaty Ohme. Pieniądze od inwestorów przyspieszą uruchomienie pierwszej w Polsce platformy kompleksowego wsparcia psychologicznego w firmach oraz ekspansję start-upu w Europie. Z podobnych rozwiązań korzystają już Google i Facebook.

Zdrowie psychiczne się liczy

Mindgram to platforma wsparcia psychologicznego, działająca w modelu subskrypcyjnym. Jest opłacana przez pracodawcę. Każdy pracownik firmy, która skorzysta z platformy Mindgram, otrzymuje indywidualną opiekę psychologiczną według specjalnie przygotowanej metodologii opartej na dostępnej wiedzy medycznej i badaniach klinicznych m.in. z takich nurtów, jak psychologia pozytywna, psychoterapia systemowa czy terapia poznawczo-behawioralna. W ramach miesięcznego abonamentu ma do wyboru dziesiątki warsztatów grupowych, prowadzonych przez najlepszych terapeutów, trenerów i coachów. Dodatkowo także pakiety mindfulness, treningi relaksacyjne, medytacje i programy terapeutyczne.Mindgram oferuje również bezpłatny dostęp dla członków rodziny pracowników.Platforma zapewnia pracownikom bezpieczny i poufny dostęp do całodobowej, indywidualnej opieki terapeutycznej oraz coachingu na żądanie osobom zmagającym się m.in. ze stresem, z wypaleniem zawodowym oraz w sytuacji kryzysowej. Pracodawcom pomaga wyjść naprzeciw potrzebom pracowników w zakresie ich zdrowia psychicznego oraz zwiększa konkurencyjność firmy na rynku.- Dobrostan pracowników ma realne przełożenie na skuteczne funkcjonowanie firmy: zwiększa zaangażowanie i satysfakcję z pracy, a redukuje absencję i prezentyzm. Według WHO każdy 1 dolar zainwestowany w zdrowie psychiczne pracowników generuje 4 dolary zwrotu dla firmy - podsumowuje Jakub Zieliński, prezes Mindgrama.Szkody psychospołeczne i ekonomiczne, jakie wyrządziła pandemia, stanowią poważne zagrożenie dla całych organizacji. W Polsce szacuje się, że na zaburzenia psychiczne cierpi około 8 mln dorosłych Polaków, z których co roku 1,5 mln trafia do szpitali psychiatrycznych. Prawie co czwarty Polak (23,4 proc.) zmaga się z przynajmniej jednym zaburzeniem psychicznym. Problem dotyczy nie tylko Polski. Szacuje się, że ponad 300 milionów ludzi cierpi na depresję. Zaburzenia psychiczne przyczyniają się do spadku produktywności pracownika, co kosztuje światową gospodarkę 1 bilion dolarów rocznie.Jednocześnie pandemia przyspieszyła rozwój start-upów zajmujących się zdrowiem psychicznym i zintensyfikowała popyt na ich finansowanie. Na świecie platformy podobne do Mindgram udostępniają obecnie m.in. start-upy Ginger.io, Lyra Health, Modern Health i Spring Health. Wszystkie otrzymały znaczne kwoty finansowania od wiodących VC. Według danych PitchBook tylko do Q3 2020 roku fundusze VC zainwestowały w startupy mental health i wellbeing w USA łącznie 1,37 miliarda dolarów.- Mindgram to platforma z globalnym potencjałem. Zaczyna od Europy, ale już dziś prowadzimy rozmowy o kolejnych rynkach. Wierzymy w misję Mindgram – wsparcie pracowników, destygmatyzację i demokratyzację zdrowia psychicznego. Jesteśmy przekonani, że doświadczony i zgrany zespół Mindgram zapewni jej realizację - komentuje Marcin Kurek z Market One Capital.