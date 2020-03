"Minecraft" oferuje 12 darmowych programów edukacyjnych dla młodzieży

W wieloplatformowej grze wideo "Minecraft" zaoferowano 12 darmowych programów edukacyjnych dla młodzieży. Ma to wspomóc nauczanie zdalne w okresie, gdy wiele krajów na świecie zamyka placówki nauczania przez epidemię Covid-19 - podał dziennik "The Washington Post".

Na tzw. Rynku Minecraft pojawić się ma nowa zakładka "Edukacja", w której wybierać będzie można spośród 12 darmowych "światów" z lekcjami biologii, eksperymentami czy wirtualnymi wycieczkami. Wcześniej zarządzający grą koncern Microsoft przedłużył nauczycielom ważność darmowego dostępu do gry "Minecraft: Edycja Edukacyjna" do końca czerwca.

Wśród dostępnych lekcji w grze znajdą się m.in. zatwierdzona przez NASA wycieczka po Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wraz z eksperymentami, lekcja biologii, gdzie uczniowie eksplorują ludzkie oko, wycieczka po zabytkach stolicy USA, gra logiczna ucząca podstaw programowania, a także środowisko przybliżające różne sposoby generowania prądu.

"Wirtualne światy gier online są niezwykle podobne do obecnego środowiska pracy dorosłych" - wskazała "WP" dyrektorka oddziału Minecraft Education w Microsofcie Deidre Quarnstrom. Odniosła się w ten sposób do obecnego trendu zachęcania pracowników do pracy zdalnej. "Ponieważ +Minecraft+ jest grą cyfrową, można łatwo przenieść ją w środowisko dostępu z domu" - dodała.

"Washington Post" dodał, że oficjalny serwer gry "Minecraft" dla uczniów utworzył też w ramach programu "Grarantanna" polski rząd.

W ocenie "WP" świat "Minecrafta" jest dobrym środowiskiem do nauki, gdyż wielu uczniów jest z nim zaznajomionych poprzez rozrywkę w czasie wolnym. Codziennie w tytule bawi się już ponad 100 mln osób, z czego duża cześć to dzieci - dodał waszyngtoński dziennik.